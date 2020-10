Piirainen: Historiallinen 2000-luvun jättiuudistus vihdoin maalissa!

SDP:n Tuula Väätäinen: On kaikkien suomalaisten etujen mukaista, että kauan odotettu sote-uudistus saadaan nyt vietyä maaliin 13.10.2020 15:18:21 EEST | Tiedote

Sote-ministerityöryhmä on tänään esitellyt sote-uudistuksen lausuntokierrokselta saatujen palautteiden pohjalta tehtyjä linjauksia ja muutoksia sote-uudistuksen lakiesitysluonnokseen. Jatkossa kaikkia uusia itsehallinnollisia sote-maakuntia kutsutaan nimellä hyvinvointialue. Tavoiteaikataulun mukaan sote-uudistusta koskeva lakiesitys annettaisiin eduskunnalle joulukuun alussa. Uudistuksen tavoitteena on vähentää alueellisia eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja terveydessä. Sekä varmistaa yhdenvertaiset ja toimivat terveyspalvelut koko maassa. Jatkossa yhdenvertaisen julkisen terveydenhuollon tarjoaminen on yhden julkisen toimijan vastuulla hyvinvointialueiden muodossa.