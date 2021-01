Piirainen: Itärata etenee!

SDP:n Marko Asell: Lasten ja nuorten liikunta turvattava 18.1.2021 12:41:22 EET | Tiedote

Koronarajoitukset ovat välttämättömiä taudin kukistamiseksi ja riskiryhmien terveyden suojaamiseksi. Rajoitukset kohdistuvat moneen toimintaan yhteiskunnassamme, mutta mitä pidemmälle tämä kriisi jatkuu, sen tarkemmin on arvioitava kokonaisuuden hyötyjä ja haittoja. - Yksi tärkeimmistä on nyt paljon puhuttanut lasten ja nuorten liikunnan estyminen kuntien suljettua liikuntapaikat. Yksityisen toimijat ovat pitäneet paikkoja auki, joten osa on päässyt niihin liikkumaan, mutta esimerkiksi pienituloisille se on mahdotonta. Syntyy eriarvoistumista, kansanedustaja Marko Asell (sd.) painottaa. - Koulut ovat auki, joten nyt olisi syytä vakavasti harkita yleisten liikuntapaikkojen avaamista lapsille ja nuorille. Ryhmäkokojen pienennykset ja aluekohtaiset harkinnat tässä päivittäin huomioiden. Kestää pitkään, ennen kuin saamme rokotteilla kattavan laumasuojan, ja sitä aikaa ei voida olla pois liikuntaharrastuksista, Asell sanoo. Lasten ja nuorten osuus koronatartunnoista on ollut koko ajan piene