Piirainen ja Kyllönen: Itärata etenee ripeästi ja oikein Kainuusta katsottuna

-On hyvä, että Itäisen suunnan hankeyhtiö eli Itärata etenee ripeästi. Kesän aikana on saatu osallistumisen valmiudet selvitettyä koronasta huolimatta ja linjaukseksi tulee hyvin Kainuuta palveleva Lentorata-Porvoo-Kouvola, sanovat kainuulaiset kansanedustajat Raimo Piirainen (sd) ja Merja Kyllönen (vas).

-Hankeyhtiön perustamisen edellytyksiä sekä yhtiön tehtävää ja toimialaa on arvioitu yhdessä ja yhteistyössä kuntien sekä alueen toimijoiden kanssa. Hankeyhtiön perustamisen edellytyksenä on riittävän rahoituksen järjestyminen myös vähemmistöosakkailta. On tärkeää, että sitoutuneita osapuolia on löytynyt hankkeeseen riittävä määrä ja etenemiseen on nyt edellytykset olemassa, jatkavat Piirainen ja Kyllönen.

Itäisen suunnan raideyhteyden suunnittelukustannukset ovat alustavan arvion perusteella Porvoo-Kouvola-linjauksessa noin 70 miljoonaa euroa. Alueen toimijoilta saatujen vastausten perusteella kuntien rahoitusosuus, yhteensä 34,3 miljoonaa euroa, näyttää täyttyvän sellaisen hankeyhtiön osalta, jonka tehtävänä olisi Porvoo-Kouvola-ratalinjauksen suunnittelu ja rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Valtion osallistuminen ja sen rahoitusosuus itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluihin käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa syksyn 2020 aikana.