Piirainen: Maakuntakenttien kairaaminen saa jo riittää

SDP:n Tuula Väätäinen: Kuntavaalien siirtäminen oli ainoa oikea päätös 19.3.2021 15:55:56 EET | Tiedote

Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Valiokunta ehdottaa yksimielisesti kuntavaalien siirtämistä koskevan lain hyväksymistä. Kuntavaalien siirtäminen on välttämätöntä ihmisten terveyden ja hengen suojelemiseksi sekä erityisesti sen varmistamiseksi, että äänioikeutetuilla on tosiasialliset mahdollisuudet käyttää perustuslain mukaisia oikeuksiaan. Kuntavaalien uusi vaalipäivä on 13.6.2021.