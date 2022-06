Piispanristin pyöräilylaskuri kertoo pyöräilijämäärien vaihteluista

Piispanristin pyöräilylaskurin tuloksia analysoitiin kevyesti sen toiminta-ajan eli kahden vuoden ajalta. Laskurin mittaamat pyöräilijämäärät noudattelevat autoliikenteen vuorokausijakaumasta tuttua muotoa: arkiaamuisin ja arki-iltapäivisin ovat ruuhkahuiput, viikonloppuina ja arkipyhinä liikennettä on vähemmän ja se jakautuu tasaisemmin koko päivälle. Työ- ja koulumatkaliikenne muodostaa siis pyöräliikenteen rungon ja on merkittävä osa pyöräliikenteen määrästä. Jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapidossa onkin tärkeää, että juuri työmatkaliikenteen huippuaikoina pystytään tarjoamaan laatua hoidon osalta.

Kesäisin maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylällä pyöräilee parhaimmillaan jopa 1600–1700 pyöräilijää päivässä. Talvisin pyöräilijämäärä on keskimäärin 200 pyöräilijää päivässä, mutta parhaimpina päivinä määrä yltää jopa 300 pyöräilijään päivässä, mikä on Turun seudulla korkea lukema talviaikana. Vertailuna voidaan todeta, että Raisiossa olevan kiinteän laskurin mukaan Raisiontien varrella pyöräilee kesäisin noin 600 ja talvisin noin 100 pyöräilijää päivässä.

ELY-keskus haluaa panostaa etenkin arkipyöräilyyn. Hoidossa ja ylläpidossa priorisoidaan väyliä, joilla on paljon liikennettä. Piispanristin laskurin laskentamäärien valossa se on ihan perusteltua, sillä isot volyymit ovat arkiliikenteessä ja juuri työmatkaliikenteen ruuhka-aikoina.

Lämpötilan ja sateen vaikutusta pyöräilijämääriin tarkasteltiin yhdeksän kuukauden (tammi-syyskuu) osalta vuonna 2021. Talvisin sateen vaikutus pyöräilijämääriin ei ollut niin suuri kuin kesällä. Ehkäpä talvisin pyöräilevät ovat niitä, joiden pyöräilyyn sää ei niin paljoa vaikuta. Keväällä ja kesällä sen sijaan sade vähensi selkeästi pyöräilijämääriä, kun taas lämmin sää lisäsi pyöräilymääriä.

Maantiellä 110 jalankulku- ja pyöräilyväylä on molemmin puolin maantietä ja Piispanristin laskuri laskee pyöräilijät niiltä molemmilta. Pohjoispuolella oleva väylä on leveydeltään 4,5 metriä ja eteläpuolen väylä on 3,0 metriä, mutta maantien 110 eteläpuolella on enemmän maankäyttöä. Pyöräilijämäärien jakautumisen perusteella voidaan päätellä, että päällysteen kunnolla ja maankäytön sijainnilla, eli matkan lähtö- ja päätepisteellä, on enemmän vaikutusta pyöräilijämääriin kuin pyörätien leveydellä.

Laskuri asennettiin vasta koronaepidemian ollessa jo käynnissä, joten pandemian vaikutuksia pyöräilymääriin ei Piispanristin laskurin tuloksista voida päätellä.

Piispanristin pyöräilylaskuri asennettiin jalankulku- ja pyöräilyväylälle toukokuussa 2020. Laskuri on pylonimallinen ja sen näyttö kertoo kyseisenä päivänä laskurin ohi pyöräilleiden määrän sekä vuoden aikana pyöräilleiden kokonaismäärän. Laskuri näyttää myös ilman lämpötilan. Laskuri laskee pyöräilijät sekä maantien 110 etelä- että pohjoispuolen pyöräteiltä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija Piritta Keto, p. 050 380 7760