Pikaratikka ylitti Helsingin ja Espoon rajan

Pintarakenteet ja pysäkit ovat oleellinen osa toimivaa katuympäristöä 27.6.2022 14:02:54 EEST | Tiedote

Raide-Jokerin rakentamistöissä on käsillä viimeinen kesä. Jäljellä olevia töitä 25 kilometrin pituisella ratikkalinjalla ovat muun muassa kivityöt ja pysäkkien rakentaminen. Reitin varren vanhoja reunakiviä on käytetty uudestaan aina kun se on ollut mahdollista.