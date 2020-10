Pikavippitoiminnan rajoituksista tehtävä pysyviä

Koronaepidemian isku on ollut erityisen kova niille kotitalouksille, joita velkaantuminen on koskettanut jo aiemmin. Hallituksen aiempi päätös rajoittaa pikavippien korkokattoa ja kieltää niiden suoramarkkinointi oli ensiaskel kohti parempaa. Määräaikaisena toimena asetus jää silti laastariksi, joka ei korjaa syvää yhteiskunnallista ongelmaa. Pikavippibisnekseen liittyvää kiskontaa ja ihmisten hädän hyväksikäyttöä ei tule sallia normaalioloissakaan. Ihmisten kannalta on välttämätöntä, että määräaikainen asetus säädetään pysyväksi.

Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti. Koronaepidemia on syventänyt entisestään jo vuosikymmenen jatkunutta kotitalouksien ylivelkaantumiskehitystä. Tuoreiden tilastojen mukaan kasvua viime vuoteen nähden on jo noin 6000 henkilöä. Huomio kiinnittyy miesten osuuden vakavaa vauhtia nousevaan osuuteen: nyt joka kymmenennellä miehellä on maksuhäiriömerkintä. “Epidemian isku on ollut erityisen kova niille kotitalouksille, joita velkaantuminen on koskettanut jo aiemmin. Iloitsimme suuresti, kun hallitus päätti keväällä rajoittaa pikavippien korkokattoa ja kieltää niiden suoramarkkinoinnin. Taloudellinen ahdinko ei kuitenkaan pääty vielä siinä vaiheessa, kun yhteiskunta selviää yli koronakriisin”, toteaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto. Pikavippejä on jo pitkään pidetty yhtenä merkittävänä syynä maksuhäiriömerkintöjä saaneiden ja ulosotossa olevien ihmisten määrän kasvuun. On kestämätöntä, mikäli ratkaisua talousongelmiin joutuu hakemaan vakuudettomista kulutusluotoista. Tilanteen ratkaisemiseksi on tarjottava muita kestäviä keinoja ja palveluja. “Pikavippien markkinointiin ja niiden korkotasoon puuttuminen oli ensiaskel kohti parempaa. Määräaikaisena toimena asetus jää silti laastariksi, joka ei korjaa syvää yhteiskunnallista ongelmaa. Pikavippibisnekseen liittyvää kiskontaa ja ihmisten hädän hyväksikäyttöä ei tule sallia normaalioloissakaan. Ihmisten kannalta on välttämätöntä, että määräaikainen asetus säädetään pysyväksi!” vaatii Perholehto.



Lisätiedot: Pinja Perholehto

Demarinuorten puheenjohtaja

+358400596521

pinja.perholehto@demarinuoret.fi

Yhteyshenkilöt