Pikkalan risteyssilta Siuntiossa peruskorjataan

Pikkalan risteyssillan (U-1700) parantaminen kantatien 51 kohdalla alkaa maantiellä 21114 (Pikkalan kartano). Urakka aiheuttaa muutoksia liikenteeseen Siuntiossa.

Kantatien 51 ylittävän Pikkalan risteyssillan parantaminen aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin maantiellä 21114 sekä kantatiellä 51. Työt alkavat maaliskuussa 2021 valmistelevilla töillä ja ne valmistuvat kesäkuun alkuun 2021 mennessä.

Pikkalan risteyssilta on suljettuna liikenteeltä maaliskuun lopulta kesäkuun alkuun. Sillan sulkemisen aikana käytössä on kiertotiejärjestelyt. Kantatiellä 51 on käytössä alennettu nopeusrajoitus töiden aikana, nopeusrajoitus vaihtelee välillä 40-60 km/h.

Korjaustyö käsittää kantatien 51 ylittävän risteyssillan peruskorjauksen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Sweco PM Oy ja urakoitsijana Destia Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.

Linkki siltapaikalle:

Pikkalan risteyssilta