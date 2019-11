Pikku Huopalahteen esitetään uusia asuntoja 2 500 asukkaalle

Pikku Huopalahden pohjoisosaan suunnitellaan uutta asuinaluetta noin 2 500 asukkaalle. Mannerheimintien ja Vihdintien kulmauksessa sijaitsevan alueen nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa, ja niiden tilalle rakennettaisiin asuinkerrostaloja.

Kaupunkiympäristölautakunta saa Huopalahdenportiksi nimetyn asemakaavaehdotuksen käsiteltäväkseen 19. marraskuuta. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Uudet rakennukset olisivat pääosin 5–8-kerroksisia. Lisäksi alueelle tulisi muutamia 11–14-kerroksisia tornitaloja. Talojen kivijalkoihin tulisi tiloja palveluille ja liiketoiminnalle. Alueen keskuskortteliin on mahdollista sijoittaa päivittäistavarakauppa. Alueelle on suunniteltu myös päiväkoti. Haaganpuron ympäristö Vihdintien läheisyydessä jäisi puistoksi.

– Tavoitteena on rakentaa kaupunkimainen ja monipuolinen asuinalue, jossa palvelut ovat lähellä. Alue on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä ja sieltä on hyvät yhteydet esimerkiksi Keskuspuistoon, sanoo arkkitehti Marina Fogdell Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Alueella nykyisin sijaitsevan Helsingin yliopiston hammasklinikan ja oikeuslääketieteellisen laitoksen toiminta on siirtymässä muualle. Rakennuksille ei ole löytynyt muita käyttäjiä, ja niiden muuttaminen asunnoiksi olisi kannattamatonta.