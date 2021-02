Pikku Kasarmin päiväkodissa on todettu kaksi koronatartuntaa – kaksi ryhmää on asetettu karanteeniin

Kaksi koronatartuntaa on ilmennyt Pikku Kasarmin päiväkodin ryhmissä 13.2. Terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti samoissa ryhmissä olevat lapset ja työntekijät on asetettu karanteeniin. Yhteensä karanteeniin on asetettu 27 lasta ja 8 aikuista.

Muiden ryhmien osalta Pikku Kasarmin päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti. Sekä altistuneiden lasten että päiväkodin muiden ryhmien lasten perheisiin on oltu yhteydessä Wilman kautta.

Vamialla yksi uusi tartunta

Vamian Hansa-kampuksella on todettu yksi uusi koronatartunta. Tartunnalle altistuneet 8 henkilöä on asetettu karanteeniin.