Pikkuharavalla 300 000 voittanut jyväskyläläinen: ”Unohda viivotinrivit - pelaa vastakarvaan!”

Eipä tiennyt mies, millaiseen kultasuoneen iski, kun jätti Vakion 4,50 euron haravarivinsä Seppälän Prismassa Jyväskylässä kesäkuun alussa. Hänen pelaamansa ainut täysosuma oli kertaistettu kahdella. Voitto-osuus olisi ollut ilman kesäbonusta kaksi kertaa 74 908,20 euroa eli 149 814,40 euroa, koska sama rivi oli pelattu kahteen kertaan. Veikkaus maksoi silti ainoalle täysosumalle luvatun 300 000 euron kesäbonuksen. – Kyllä siinä meni yö pyöriessä, mies muistelee yllätystä, kun voittosumma kasvoikin tuplaan odotetusta.

Yllätys oli iso ja siinä oli lisäksi monta vaihetta. 13 oikein jo sillään yllättää aina iloisesti Vakion pelaajan, mutta yllätystä tehosti vielä se, että se tuli haravalla, jossa takuu oli paras miinus yksi eli vähintään 12 oikein.

Rahaa tuntui tulevan odotettua enemmän, mutta sitten sitä tuli vielä lisääkin. Mutta edetäänpä askel kerrallaan.

- Pelaan melkein jokaisen Vakion, oli sitten bonuksia tai ei. Tein rivini tavalliseen tapaan. Ajatuksena oli lähinnä voittaa pelirahaa. Tähtäsin 11:een tai hyvällä tuurilla 12 osumaan. Sillä pysyisi mukavasti peleissä satsaamatta itse lisää, kertoo mies.

Voittaja ei siis ollut huomannut lainkaan kierroksella 22/2018 tarjolla ollutta 300 000 euron kesäbonusta ainoalle täysosumalle. Siksi hän teki pelinsä kertaistettuna kahdella. Mutta miksi kertaistus?

- Varsinainen harava oli niin edullinen, vain 2,25 euroa. Sitten vain jotenkin laitoin kertaistuksen kahdella, kun ei sekään maksanut kuin vasta 4,50 euroa. Ajattelin ehkä, että voitan useammalla osuudella, jos rivi osuu, mies muistelee kesäisiä mielenliikkeitään.

Haravaoppaan avaaminen sai hymyn huulille

Voittaja tarkisti lauantaina valmistuneen rivinsä vasta sunnuntaina. Jo ensimmäinen haravarivi toi täysosuman.

- Olihan se ihme!

Voittaja ei pitänyt turhaa kiirettä rivin tarkistamisessa kuten ei muutenkaan elämässä. Hätäilemällä kun ei saa mitään hyvää aikaan. Hän meni kesäkuussakin kaikessa rauhassa nukkumaan lauantaina ja alkoi tarkistaa tuloksia vasta aamulla.

Aluksi näytti siltä, että voitto-osuus on alavoittoineen kaksi kertaa lähes 75 000 euroa eli vajaat 150 000 euroa. Kaksi kertaa siksi, että rivi oli kertaistettu kahdella.

- Olisihan sitä ollut rahaa jo siinäkin, huokaa voittaja.

Soitto Veikkauksesta vei unet

Voittaja ehti elää mukavaa ja huoletonta uusrikkaan elämää vain tovin, kun Veikkauksesta tuli puhelinsoitto. Siinä varmistettiin maksutiedot kesäbonuksesta puuttuvalle osuudelle. Se nosti voittosumman miltei kaksinkertaiseksi.

- En uskonut, kun kuulin. Enhän tiennyt kesäbonuksesta mitään. Pilapuheluksihan minä sitä luulin suoraan sanottuna. Seuraava yö meni pyöriskelyksi.

Yllättäen tipahtanut toiset 150 000 euroa ei saanut voittajaa pillastumaan tuhlariksi. Auto oli vaihdettu, eikä mitään muuta isompaa tarvetta ollut. Raha saa olla säästössä.

- Nyt on taloudellista turvaa elämään. Rahaa riittää pitkään, kun ei tuhlaile. Mietipä sitä, kuinka pitkään tuollaista summaa pitäisi säästää! Ei siis kuinka pitkään sen hankkimisessa menisi, vaan kuinka pitkään menisi, kun se pitäisi pistää sivuun muusta elämästä. Aika pitkään, eikö vaan?

Vinkkinä tuleville voittajille: Jos ei muuten usko Veikkauksen onnittelupuhelua todeksi, voi soittaa takaisin päin Veikkauksen asiakaspalvelun numeroon 0200 55000. Siitä numerosta tuleva puhelu voi siis muuttaa elämän, mutta kaikki soitetut puhelut eivät toki ole onnittelusoittoja.

"Unohda viivotinrivit"

Voittaja on pelannut Vakiota niin pitkään kuin muistaa. Voitoista on kokemusta aiemminkin, mutta ei läheskään näin suuresta.

- Viivotinrivejä ei kannata tehdä, jos haluaa voittaa varsinkin isompia summia, aloittaa voittaja ja havainnollistaa niitä rivakalla kädenliikkeellä ylhäältä alas.

Vuosien kokemus on opettanut kulkemaan vastavirtaan.

- Vähän pelatut yllätyskohteet pitää löytää. Ristithän ne pudottavat muiden rivejä pois. Niitä pitää olla rivissä vähintään neljä, summaa voittaja vuosien kokemuksella.

Tilastojen tutkimisen ja vihjerivien kanssa hän ei aikaansa tuhlaa. Vuodet ovat opettaneet riittävästi, ja urheilu-uutiset pitävät riittävästi jyvällä joukkueiden perusvoimasuhteista.

- Se, mistä yllätysmerkit löytyvät, on lopulta arvoitus. Se on vain tunne, että tuossa voisi olla paikka.

Rahaa, josta ei tarvitse tuntea kiitollisuutta kenellekään

Voittaja mieltä lämmittää isossa vakiovoitossa erityisesti se, ettei siitä tarvitse tuntea kiitollisuutta ketään kohtaan.

- Jos lainaa rahaa tai saa palkkaa tai voittaa rahaa vaikka kortilla, siinä on aina se kiitollisuudenvelka tai että se on joltain pois. Tämä ei ole. Tämä on puhdas voitto, kun ei tarvitse maksaa veroa eikä muutakaan kulua. Rahan voi käyttää ihan miten haluaa - tai olla käyttämättä, filosofoi voiton voittaja rahan ”puhtautta”.

Pelaamista hän ei aio lisätä. Vuodet Vakion parissa ovat osoittaneet, ettei isokaan järjestelmä tuo välttämättä iso voittoa.

- Samoilla pienillä peleillä jatkan harrastusta, josta on tullut kiinteä osa päivärytmiä. Peli pitää mitoittaa sen mukaan, mikä on oma kantokyky. Ensin maksetaan välttämättömyydet, kuten vuokra ja ruuat, ja kun siitä jää rahaa, sitä voi pelatakin.

Voittaja on mieltynyt vuokra-asumiseen, eikä aio muuttaa tilannetta.

- Jos ei naapurit ja tunnelma miellytä, on helppo vaihtaa maisemaa. Nykyään on niin monenlaista pipipäätä liikkeellä, hän kertoo naurahtaen ilman tippaakaan pahantahtoisuutta.

Miksi Veikkaus maksoi takuupotin kertaistetulle pelille, liiketoimintapäällikkö Juha-Matti Mäkilä?

- Pelistä löytyi vain yksi 13 oikein -tulos. Pelissä oli käytetty kertaistusta eli sama harava oli pelattu yhdellä kupongilla kahteen kertaan. Kyse oli yhdestä pelistä ja yhdestä rivistä yhden asiakkaan pelaamana, joten pelin kertaistus kahdella ei estänyt bonuksen laukeamista.

- Säännöt eivät jätä tulkinnoille sijaa, mutta tässä oli niin erikoinen tapaus, että voidaan sanoa, että sääntöjä jouduttiin tulkitsemaan. Sääntöjen puitteissa olisi ollut mahdollista myös siihen, ettei bonus olisi lauennut. Näimme kuitenkin, että kun kyseessä oli yksi ja ainoa peli jossa osuma oli, niin se tulkittiin asiakkaan eduksi.

Miksi toimitte Vakiossa toisin kuin Toto-peleissä?

- Toisin kuin Vakiossa, Toto-peleissä ilmoitetaan erikseen, ettei bonus koske kertaistettuja pelejä.

Käykö usein niin, että häilyvässä tilanteessa Veikkaus toimii asiakkaan eduksi?

- Pyrkimyksenämme on kääntää tulkintatilanteet aina asiakkaan eduksi. Voimme tehdä sen kuitenkin vain arpajaislain, asetusten ja pelisääntöjen puitteissa eli aina ei voida tehdä kuten nyt tässä tapauksessa tehtiin. Nyt pelisäännöt eivät estä meitä maksamasta 300 000 euron voittoa.

- Joskus on toisin. Esimerkiksi jos olemme maksaneet voitot tulokselle, joka protestin, hylkäämisen tai muun sellaisen takia muuttuu myöhemmin, emme voi tehdä kaksinkertaista voitonmaksua, vaikka niin haluisimmekin.

Kesäbonuksen tuonut täysosuma tuli lauantaina 2.6. (kierros 22/2018). Voittopeli oli pelattu Jyväskylän Seppälän Prismassa. Kierros pelattiin kotimaisin kohtein: mukana oli Veikkausliigaa, Ykköstä ja Kakkosta. Rivin haastavuutta lisäsivät viisi tasapeliä.

Vakiossa on lauantaina 13.10. (kierros 41/2018) tarjolla 300 000 euroa täysosumille. Pelaaminen päättyy lauantaina klo 16.58.

Jyväskylän voittopeli, Vakio, lauantai 2.6.2018

1. FC Honka – Ilves 4–1 1

2. PS Kemi – FC Lahti 0–0 X

3. IFK Mariehamn – FC Inter 2–3 2

4. KTP – FC Haka 2–2 X

5. FF Jaro – EIF 0–0 X

6. KPV – AC Oulu 1–0 1

7. FC Jazz – KäPa 2–0 1

8. GrIFK – FC Kiffen 0–0 X

9. KaaPo – MuSa 3–6 2

10. Klubi 04 – AC Kajaani 1–5 2

11. JäPS – JIPPO 0–0 X

12. OLS – VIFK 1–0 1

13. PK-37 – JS Hercules 0–2 2

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 300 000,00 €

12 oikein 35 kpl 2 133,80 €

11 oikein 453 kpl 114,10 €

10 oikein 3069 kpl 28,00 €

MiniVakio

7 oikein 83 kpl 232,30 €