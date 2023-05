Pikkuhuuhkajat nimetty kesäkuun maaotteluihin

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) pelaa kesäkuussa kaksi maaottelua. Syksyllä alkaviin EM-karsintoihin valmistautuva Pikkuhuuhkajat kohtaa Puolan (15.6.) ja Slovenian (20.6.) vieraissa.



Suomi pelasi vuoden ensimmäiset maaottelunsa maaliskuussa, kun joukkue osallistui Antalya Cupiin. Pohjois-Makedonia kukisti Pikkuhuuhkajat rangaistuspotkuilla (1–1, 5–4 rp) – Bulgariaa vastaan Lehkosuon miehistö nappasi komean 2–0-voiton.



– Tapahtuma oli onnistunut, ja matkamme lähti käyntiin hyvin. Harjoittelimme pelitapamme prinsiippejä sekä treeneissä että peleissä – työstimme koko tapahtuman ajan toimintatapojamme pelaajien ja tiimini kanssa. Käytimme mielestäni yhteiset päivät tehokkaasti, päävalmentaja Mika Lehkosuo toteaa.



Kesäkuun ryhmässä on peräti seitsemän pelaajaa, jotka eivät olleet mukana Turkissa. Lucas Bergström, Tony Miettinen, Oliver Pettersson ja Naatan Skyttä joutuvat jäämään sivuun maaotteluista loukkaantumisten takia.



– Loukkaantumisia ja muutoksia tulee aina, ne kuuluvat jalkapalloon. Esimerkiksi Ville Koski ja Topi Keskinen ovat puolestaan palanneet kentille maaliskuun jälkeen, mikä on hieno asia. Moni pelaajistamme on ensi kertaa mukana tämän projektin tapahtumassa, ja heidät on tärkeää ajaa sisään toimintaamme mahdollisimman nopeasti.



Maaliskuun vastustajat olivat neloskorista, joten Puola (kakkoskori) ja Slovenia (kolmoskori) tarjoavat Suomelle (kolmoskori) todennäköisesti kovemmat mittarit.



– Mielestäni meitä ei testattu maaliskuussa täysillä puolustussuuntaan. Uskon, että etenkin Puolaa vastaan meiltä vaaditaan paljon enemmän. Tavoitteenamme on ilman muuta voittaa molemmat pelit. Samalla haluamme vahvistaa toimintakulttuuriamme koko tapahtuman ajan.



Suomen ottelut (Suomen aikaa):

To 15.6. klo 18:30 Puola – Suomi, Stadion Polonii Warszawa (Varsova)

Ti 20.6. klo 18:00 Slovenia – Suomi, Nacionalni nogometni center Brdo (Kranj)



Suomen joukkue (aiemmat seurat Suomessa):

Elmo Henriksson (mv), IFK Mariehamn (HJK, KyIF)

Eetu Huuhtanen (mv), FC Inter (Ilves)

Lasse Schulz (mv), SpVgg Greuther Fürth (FC Honka, HJK, KäPa, HyPS)

Tomas Galvez, Manchester City

Jere Kallinen, AC Oulu (OLS)

Otto Kemppainen, SJK (RoPS, FC Santa Claus, TP-47)

Topi Keskinen, HJK (MP)

Miika Koskela, Tromsø IL (AC Oulu, OLS, OTP, ORPa, Ajax-Sarkkiranta)

Ville Koski, FC Honka (TuPS, PKKU)

Otso Koskinen, FC Honka (VJS) (nimetty Jimi Tauriainen, Chelsea FC (HJK, FC WILD) tilalle 29.5.)

Otso Liimatta, AC Oulu (OLS, Tervarit)

Adam Marhiev, FK RFS (HJK, FF Jaro)

Kai Meriluoto, HJK (Ilves, KyIF)

Eetu Mömmö, FH (Ilves, TPV)

Jussi Niska, FC Inter (RoPS, FC Santa Claus)

Niklas Pyyhtiä, Bologna FC (FC Honka, TPS, TuNL)

Agon Sadiku, Rosenborg BK (FC Honka, HJK, HJS)

Nikolas Talo, FC Groningen (TPS, KaaPo, KaaNa)

Juho Talvitie, Lommel SK (Ilves)

Robin Tihi, AIK

Santeri Väänänen, Rosenborg BK (HJK, PPV)

Kalle Wallius, Bologna FC (HJK, HPS)

Leo Walta, HB Køge (HJK, PPS)



Pikkuhuuhkajat pelaa EM-karsintojen E-lohkossa Romanian, Sveitsin, Albanian, Montenegron ja Armenian kanssa. EM-lopputurnaus järjestetään Slovakiassa vuonna 2025 – isäntämaan lisäksi turnaukseen etenee 15 maata. Yhdeksän lohkovoittajan lisäksi kolme parasta lohkokakkosta saa suoran paikan EM-kisoihin, kun muut lohkokakkoset puolestaan pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat kolmesta viimeisestä lopputurnauspaikasta.



Pikkuhuuhkajien otteluohjelma EM-karsinnoissa:

12.9.2023 Suomi – Sveitsi, Veritas Stadion (Turku)

13.10.2023 Suomi – Albania, Veritas Stadion (Turku)

17.10.2023 Romania – Suomi

21.11.2023 Suomi – Armenia, Veritas Stadion (Turku)



22.3.2024 Albania – Suomi

26.3.2024 Montenegro – Suomi

6.9.2024 Armenia – Suomi

10.9.2024 Suomi – Romania

11.10.2024 Sveitsi – Suomi

15.10.2024 Suomi – Montenegro



Pikkuhuuhkajien tulevat maaottelut:

16.6.2023 Puola – Suomi

20.6.2023 Slovenia – Suomi

7.9.2023 Suomi – Islanti, Veritas Stadion (Turku)



(Suomi pelaa maaottelun myös 16.11.2023, vastus ja pelipaikka julkaistaan myöhemmin)

Lisätiedot:

U21-MAAJOUKKUE

Roni Raunola, tiedottaja

+358503478119

roni.raunola(a)palloliitto.fi