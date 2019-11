Pikkujoulukausi näkyy Alkoissa kautta maan

Heli Hassinen-Biberger Alkon uudeksi henkilöstöjohtajaksi 1.8.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Filosofian maisteri, MBA Heli Hassinen-Biberger on nimitetty Alkon uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään loppuvuoden 2019 aikana. Heli Hassinen-Bibergerillä on laaja-alainen kokemus henkilöstöjohtamisen ja liiketoiminnan tehtävistä eri palvelualan yrityksissä. Hän työskentelee tällä hetkellä Realia Group -konsernin henkilöstöjohtajana. Aiemmin hän on toiminut johtotehtävissä muun muassa ISS Palveluissa ja Nissanilla. Hassinen-Bibergerillä on vahvaa kokemusta ja näyttöä strategiaa tukevista henkilöstön sekä organisaation kehittämishankkeista. Hän on kehittänyt HR-toimintamalleja painopistealueina esimerkiksi johtaminen, esimiestyö ja osaamisen kehittäminen niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin organisaatioissa. ”Toivotan Heli Hassinen-Bibergerin lämpimästi tervetulleeksi Alkoon. Hänellä on monipuolinen kokemus palveluyritysten henkilöstön johtamisen ja kehittämisen osa-alueilta”, toimitusjohtaja Leena Laitinen kertoo. ”Olen saanut Alkon my