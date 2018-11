Pikkulintu lennähtää Finlandia-taloon – STT esittelee seurantatyökaluaan Mediapäivässä

Suomen Tietotoimisto on tänä vuonna yksi Mediapäivä 2018 -tapahtuman kumppaneista. Näkyvin osa kumppanuutta on verkkosivujen seurantaan tarkoitetun STT Pikkulinnun esittely päivän aikana. STT Pikkulintu on toimitustyötä helpottava ja automatisoiva työkalu, jonka testaaminen arjen uutistyössä on jo aloitettu uutistoimistossa.

STT:ssä Pikkulinnun avulla seurataan esimerkiksi kansainvälisten medioiden Suomea käsittelevää uutisointia ja lainsäädäntötyön etenemistä eduskunnassa. Lähiaikoina STT Pikkulintua on tarkoitus testata myös muissa uutistoimituksissa, jotta työkalun kehittämisen tueksi saadaan lisää käyttäjäkokemuksia. Yleisemmin se tulee saataville ensi vuonna. STT on kehittänyt Pikkulintua yhdessä ohjelmistoyhtiö Namian kanssa. STT:n ja Namian aiempia yhteistyöprojekteja ovat esimerkiksi rikos- ja oikeusprosessien seurantaan tarkoitettu STT Vainu sekä STT Tarkkailija, jonka avulla seurataan uutisten läpimenoa asiakasmedioissa. Pikkulinnun esittely tapahtuu Mediapäivässä STT:n ja Namian yhteisellä ständillä, joka löytyy Finlandia-talon Piazzalta toisesta kerroksesta. STT Pikkulinnun kaltaisten eri mediatoimijoita hyödyttävien palveluiden kehittäminen on luonteva ja keskeinen osa STT:n strategiaa, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Pietinen, joka myös osallistuu Mediapäivään. Lokakuussa toimitusjohtajaksi nimitetty Pietinen on jo ehtinyt tavata monia uutistoimiston asiakkaita kasvokkain loppukesän ja syksyn aikana. Hän ennakoi Mediapäivän tarjoavan hyvät puitteet jatkaa keskusteluja ja aloittaa uusia.



- Päivän aikana on varmasti paljon mahdollisuuksia tutustua puolin ja toisin, Pietinen sanoo.

