Pilke Niittylahdenrannassa puutteita varhaiskasvatuksessa - Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen

Huomautus henkilöstön rakenteesta

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 22.5.2023 Pilke päiväkodit Oy:lle ja Pilke Niittylahdenrannan päiväkodin johtajalle huomautuksen siitä, ettei päiväkodin henkilöstön rakenne ole varhaiskasvatuslain mukainen. Päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus. Pilke Niittylahdenrannassa ei työskentele yhtään varhaiskasvatuksen opettajaa tai sosionomia.

Huomiota henkilökunnan määrään

Lisäksi aluehallintovirasto kiinnitti Pilke päiväkodit Oy:n ja Pilke Niittylahdenrannan päiväkodin johtajan huomiota siihen, että päiväkodissa on ollut liian vähän henkilökuntaa paikalla läsnä olleiden lasten määrään nähden. Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla varhaiskasvatuksessa olevien lapsien määrään, heidän ikäänsä ja varhaiskasvatuksessa päivittäin viettämäänsä aikaan suhteutettuna riittävä määrä henkilöitä, joilla on varhaiskasvatuslaissa säädetty varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin tai lastenhoitajan kelpoisuus. Pilke Niittylahdenrannassa on ollut 1.–31.3.2023 yhtenä päivänä liian vähän henkilöstöä suhteessa päiväkodissa läsnä olleisiin lapsiin.

Ohjausta laadullisiin puutteisiin

Pilke Niittylahdenrannan toiminnassa on laadullisia puutteita muun muassa lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen liittyen. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi Pilke päiväkodit Oy:lle ja Pilke Niittylahdenrannan päiväkodin johtajalle myös ohjausta liittyen vastuukysymyksiin, läsnäolotietojen kirjaamiseen ja sijaisjärjestelmään.

Asia vireille epäkohtailmoituksen kautta

Asia tuli aluehallintovirastossa vireille epäkohtailmoituksen kautta. Aluehallintovirasto on saanut tilanteesta Joensuun kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen valvojilta lausunnon, jonka liitteenä on ollut Pilke Niittylahdenrannan antamat selvitykset asiasta. Saamiensa selvitysten perusteella aluehallintovirasto arvioi, ettei Pilke päiväkodit Oy ole tuottanut varhaiskasvatuspalvelua Pilke Niittylahdenrannassa kaikilta osin lain edellyttämällä tavalla. Aluehallintovirasto antoi päätöksessään ohjausta toiminnan lainmukaiseksi saattamisesta.

Pilke Niittylahdenranta lopettaa toimintansa kesäkuun 2023 loppuun. Joensuun kaupunki jatkaa päiväkodin toimintaa Niittylahdenrannassa.

Lisätietoja

ylitarkastaja Tanja Tiainen p. 0295 016 497, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto