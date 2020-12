Pilottivaiheen yhteistyöstä hyviä tuloksia - Semat ARM tarjoaa asiakaslähtöistä toimintaa

Projektitalo Sematin uusi palvelu Semat ARM tarjoaa uutta, objektiivista näkökulmaa sekä konkreettisia toimenpiteitä liiketoiminnan kehittämiseen. Palvelun kehittämisvaiheessa kumppaniksi ja pilottiasiakkaaksi valikoitui sähköjärjestelmien valmistaja Milectria. Samalla kun Sematin palvelua hiottiin asiakaslähtöisemmäksi, kehitettiin myös Milectrian omaa toimintaa.

- Semat ARM -palvelun tehtävänä on toimia asiakkaan tilaus-toimitusketjun luotsina. Todennamme prosessien nykytilan, paikannamme mahdolliset ongelmat ja ratkaisemme ne liiketoimintalähtöisesti. Prosessi on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi, kertoo projektista vastaava projektijohtaja Pasi Niemi Sematilta.

Milectria on osaamiseen ja korkealaatuiseen työhön panostava sähköjärjestelmien valmistaja. Yhtiö toimii valmistavassa teollisuudessa ja toimittajia sillä on yli 200. Tilaus-toimitusketjun sujuvuus on ensisijaisen tärkeää.

Sematin ja Milectrian yhteistyö käynnistyi Milectrian toimitusketjujen nykytilan tarkastelulla, minkä tuloksena syntynyt auditointiraportti käytiin läpi yhdessä. Tämän jälkeen tarkasteltiin Milectrian tilaus-toimitusketjuihin liittyvien prosessien hallintaa häiriötilanteissa. Tämä johti esimerkiksi tiettyjen toimittajien ja hankintasopimusten lähempään tarkasteluun.

Milectrian toimitusjohtaja Tatu Piilola toteaa, että etenkin koronapandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa on tärkeää tarkastella prosessien tilaa ja kestävyyttä jatkoa ajatellen.

-Poikkeamien hallinta ehkäisee tilanteiden kriisiytymistä, sanoo Piilola.

Semat ARM -palvelun kolmas vaihe koostuu erilaisista ja eritasoisista korjaavista toimenpiteistä, joilla asiakkaan tilaus-toimitusketjun toimintaa parannetaan.

- Lähtökohtaisesti Milectrialla ei ollut mitään erityistä ongelmaa esillä, vaan tilaus-toimitusketjua lähdettiin tarkastelemaan avoimin mielin. Hankkeen edetessä löydettiin potentiaalisia kehityskohteita ja viimeisessä vaiheessa korjaavia toimenpiteitä toteutettiin yhteistuumin, jatkaa Piilola.

Semat ARM pureutuu asiakkaan prosesseihin ja tarjoaa konkreettiset ratkaisuehdotukset

Tiiviin yhteistyön tuloksena Milectrialla on nyt parempi käsitys omien toimintojensa nykytilasta, ja erinomaiset eväät toimintansa kehittämiseen.

Tilaus-toimitusketjun nykytilasta kertovia raportteja on mahdollista hyödyntää monella tavoin, esimerkiksi jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmien sekä vaadittavien auditointien tukena.

Semat ARM -palvelun myötä asiakkaan on mahdollista parantaa kilpailukykyään.

-Saimme Sematilta todella hyvän avun liiketoiminnallemme merkittävän osakokonaisuuden kehittämiseen. Ulkopuolisen näkemyksen avulla saimme uudenlaisia näkökulmia. Yhteistyö Sematin kanssa oli mutkatonta, tiivistää Piilola.

Sematin uusi palvelu on kehitetty Business Finlandin tuella.