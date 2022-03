Pilvi Hämäläinen julkaisee esikoisromaaninsa syyskuussa

Mökin uusi polttokäymälä kiiltää, ja Sirkka on torhakkana. Enää eivät Hienohelma-Anneli ja lottamuseolaiset häntä rahvaaksi haukkuisi. Hänen tyttärensä Siru, luokan kaunein tyttö silloin joskus, polttaa visaa postimyyntiunelmiin ja janoaa Hiivamummon pubissa värikkäitä drinkkejä ja kantareijojen ihailua. Sirun tytär Jade-Adele lusii läpi teini-ikää ja häpeää: äidin railakasta Wilma-viestintää, hätätielle jätettyä nissaninrutkua ja nimeään.

Cinderellassa kolme sukupolvea rakastaa ja tappelee talossa, jonka rappukäytävässä raikaa E-Rotic ja Jääkärinmarssi ja lemahtaa kissanpissa, Kouros ja misogynia. Lieksassa kasvanut Hämäläinen kuvaa kuvitteellisen pikkukaupungin elämää ja asukkaita hersyvän hauskasti, pistävän tarkasti ja myös suurella lämmöllä.

– Kirjan kirjoittaminen on ollut hirveää ja hykerryttävää, Pilvi sanoo.

– Epäilen lukukokemuksen olevan sitä samaa.

Supersuosittu näyttelijä Pilvi Hämäläinen (s. 1985) on suurelle yleisölle tuttu muun muassa Putous-ohjelmasta. Hän voitti Putouksen sketsihahmokisan vuonna 2017 hahmollaan Aina Inkeri Ankeinen, jonka hokema "Voi Luoja, ota minut jo pois täältä!" jäi elämään suomalaisten sanontoihin. Hämäläinen nähdään myös MTV:n Suurmestari- ja Penkinlämmittäjät-ohjelmissa. Hän on näytellyt rikostoimittaja Minna Passin roolin Nelosen tv-sarjassa Keisari Aarnio, ja esiintyi vakiokasvona TV2:n urheilu­paneeli­ohjelmassa Villi kortti. Hämäläinen on näytellyt myös Kokkolan ja Turun kaupunginteatterissa ja kirjoittanut näytelmän Jäähyväiset Pamela Andersonille.