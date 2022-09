Pinja ostaa teollisuuden ohjelmistoihin ja analytiikkaan erikoistuneen Jubicin

- Teollisuuden digitalisaatiolla on kovempi kysyntä kuin koskaan aiemmin. Jubic-yrityskauppa vahvistaa edelleen kykyämme palvella kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme toimitusketjun, tuotannon ja jakelun uudistamishankkeissa. Jubicissa yhdistyy asiakkaiden liiketoiminnan syvällinen tuntemus, pilvinatiivi ohjelmistokehitysosaaminen sekä vahva analytiikkaosaaminen, kertoo Pinjan toimitusjohtaja Veli-Matti Nurminen tehdystä yrityskaupasta.



Uusia työpaikkoja



Jubic Oy tarjoaa teollisuuden ohjelmisto- ja analytiikkaratkaisuja hankinnan, suunnittelun, valmistuksen, toimituksen ja laadunvalvonnan tarpeisiin. Jubic Oy:n liikevaihto vuonna 2022 on noin 1,3 M€ ja yhtiön palveluksessa on 16 henkeä Vaasassa.

- Siirtyminen osaksi Pinjaa tuo uuden vaihteen toimintaamme. Voimme palvella asiakkaita entistä laajemmalla palveluvalikoimalla, tarjota heille uusia ideoita ja tarjota myös osaajillemme kehitysmahdollisuuksia, toteaa Jubicin toimitusjohtaja Matti Rita-Kasari.

- Haemme lisää osaajia erityisesti ohjelmistokehitykseen ja data-analytiikkaan valtakunnallisesti. Pohjanmaan toimintojen vahvistuminen on meille tärkeää, sillä alueella on elinvoimainen teollisuus ja toimialamme koulutusta, jatkaa Veli-Matti Nurminen.

Pinja – kasvua ja kansainvälistymistä teollisuuden uudistamisesta ja digitalisaatiosta

Pinjasta on kasvanut merkittävä toimija teollisuuden uudistajana ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Yhtiön ennustettu pro forma -liikevaihto vuodelle 2022 on noin 53 miljoonaa euroa. Pinjalla on yrityskaupan jälkeen töissä noin 550 asiantuntijaa. Yhtiö on kasvanut nopeasti merkittäväksi toimijaksi teollisuuden digitalisaation ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Pinja on markkina-alueensa johtava SaaS-ohjelmistoratkaisujen tarjoaja muun muassa metsäteollisuudessa, valmistavassa teollisuudessa, kiertotaloudessa, bioenergiatoimialalla ja katsastusliiketoiminnassa.

Pinja lyhyesti

Pinja on kumppanisi digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen. Asiakkaamme ovat teollisuuden sekä digitaalisen yhteiskunnan toimijoita, jotka haluavat hyödyntää digitalisaatiota, ohjelmistoja, analytiikkaa ja uusia liiketoimintamalleja kilpailijoitaan nopeammin ja tehokkaammin. Olemme vastuullinen toimija. Tehostamalla asiakkaidemme toimintaa autamme heitä kestävämpään liiketoimintaan maailmassa, joka tarvitsee vastuullisia ratkaisuja nyt enemmän kuin koskaan.

Pinja työllistää 550 IT-alan asiantuntijaa, jotka palvelevat johtavia suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita 30 maassa. Kasvamme voimakkaasti ja liikevaihtomme vuonna 2022 on noin 53 miljoonaa euroa.