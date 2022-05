Pinja ostaa tiedolla johtamiseen erikoistuneen Oiwan

- Tiedolla johtamisen ratkaisut, esimerkiksi koneoppimisen hyödyntäminen ja ennakoiva analytiikka, ovat asiakkaillemme digitalisaation seuraava iso askel. Oiwa-yrityskauppa vahvistaa osaamistamme ja voimme tarjota kokonaan uusia palveluja asiakkaillemme. Palveluvalikoimamme täydentyy esimerkiksi ennakoivan analytiikan toimialakohtaisilla ratkaisuilla, joilla voidaan parantaa varastokierron nopeutta ja optimoida tuotantolinjojen tehokkuutta. Oiwalla on vahvaa erikoisosaamista tiedolla johtamisen käytäntöjen sovittamisesta asiakasyritysten johtamiseen läpi organisaation, kertoo Pinjan toimitusjohtaja Veli-Matti Nurminen tehdystä yrityskaupasta.

Uusia työpaikkoja



Oiwa Solutions Oy tarjoaa tiedolla johtamisen ratkaisuja yhdistämällä tietovarastointia, raportointia, data-analytiikka ja niiden toimialakohtaisia sovituksia. Oiwan liikevaihto vuonna 2021 oli 2,1 M€ ja yhtiön palveluksessa on 25 henkeä Seinäjoella ja Jyväskylässä.

- Siirtyminen osaksi Pinjaa kehittää nykyistä toimintaamme ja avaa myös kokonaan uusia mahdollisuuksia. Voimme palvella asiakkaita entistä laajemmalla palveluvalikoimalla, tarjota heille uusia ideoita ja osaajillemme kehitysmahdollisuuksia, kertoo Oiwan toimitusjohtaja Hanna Salonen.

Kaupan myötä Pinjan toiminta laajenee uudelle talousalueelle. Yhtiöllä on entuudestaan toimipaikkoja Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella, Espoossa, Kuopiossa ja Mikkelissä. Yhtiö hakee jatkossa avoinna oleviin työpaikkoihin osaajia paitsi Seinäjoelle, myös laajemmin alueelle. Yhtiö tähtää tulevina vuosina noin sadan uuden työpaikan avaamiseen alueelle.

- Avaamme uusia työpaikkoja useille yhtiömme osaamisalueille, kuten tiedolla johtamiseen ja ohjelmistokehitykseen. Voimme hakea osaajia alueelta laajasti, sillä merkittävä osa henkilöstöstämme työskentelee kokonaan tai osa-aikaisesti etätöissä. Uskomme, että Seinäjoella ja Vaasassa on paljon mahdollisuuksia niin osaajissa kuin asiakaskunnassa, jatkaa Veli-Matti Nurminen.

Pinja – kasvua ja kansainvälistymistä teollisuuden uudistamisesta ja digitalisaatiosta



Pinjasta on kasvanut merkittävä toimija teollisuuden uudistajana ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Yhtiön ennustettu pro forma -liikevaihto vuodelle 2022 on noin 52 miljoonaa euroa. Pinjalla on yrityskaupan jälkeen töissä yli 500 asiantuntijaa. Yhtiö on kasvanut nopeasti merkittäväksi toimijaksi teollisuuden digitalisaation ja digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Pinja on markkina-alueensa johtava SaaS-ohjelmistoratkaisujen tarjoaja muun muassa metsäteollisuudessa, valmistavassa teollisuudessa, kiertotaloudessa, bioenergiatoimialalla ja katsastusliiketoiminnassa.





