Pinja Perholehto valittiin jatkokaudelle Demarinuorten puheenjohtajaksi

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n 30. liittokokous on valinnut yksimielisesti jatkokaudelle järjestön puheenjohtajaksi hyvinkääläisen Pinja Perholehdon (25). Perholehto on toiminut järjestön puheenjohtajana kaksivuotiskauden 2020-2022.

Perholehto on pitkäaikainen demarinuorten aktiivi, hyvinkääläinen alue- ja kuntapoliitikko sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

“Nuorisoliiton on valmistauduttava SDP:n puoluekokoukseen, sillä se on se paikka, jossa päätökset sosialidemokratian tulevaisuudesta tehdään. Emopuolueen sparraajana ja omatuntona toimiminen on jatkossakin liittomme tärkeimpiä tehtäviä”, linjaa jatkava puheenjohtaja Pinja Perholehto.

Perholehto korostaa tulevalla puheenjohtajakaudellaan emopuolueen kirittämisen lisäksi kahta muuta tärkeää tehtävää: tulevissa eduskunta- ja presidentinvaaleissa menestymistä sekä järjestön kehittämistyötä.

“Meillä on etuoikeus unelmoida paremmasta maailmasta. Siksi juuri meillä on myös velvollisuus huolehtia siitä, että myös huomisen yhteiskunta on täynnä toivoa ja unelmia. Järjestömme tulevaisuuden lisäksi meidän täytyy uskaltaa unelmoida myös Suomen ja maailman puolesta. Unelmissani huominen on hiilineutraali, korkean osaamisen hyvinvointivaltio, jossa sopiminen voittaa riitelyn ja jossa palkalla tulee toimeen. Huominen on oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa eriarvoisuuden vähentäminen on yhteinen asia ja jossa hyvinvointi kuuluu harvojen sijaan kaikille.“

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n 30. liittokokous jatkuu Seinäjoella sunnuntaihin 22.5. saakka. Sunnuntaina liittokokous valitsee järjestölle 8 liittohallituksen jäsentä ja 4 varajäsentä. Tätä ennen lauantaina valitaan järjestölle kaksi varapuheenjohtajaa. Henkilövalintojen lisäksi liittokokouksessa käsitellään järjestön toimintaa ja taloutta ohjaava suunnitelma sekä järjestön poliittista linjaa käsittelevät asiakirjat.