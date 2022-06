Pinjan hallitukseen vastuullisuuden ja kansainvälisen liiketoiminnan pohjoismaista huippuosaamista

Sveitsissä asuvalla, ruotsalaisella Lena Wäpplingillä on yli 25 vuoden kokemus teollisuudesta, mm. ABB:n useissa eri johtotehtävissä, sekä monipuolista osaamista useilta eri teollisuuden toimialoilta. Lenalla on erityisosaamista muutosjohtamisesta, kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä ja innovaatiokeskeisten yritysten kasvusta.

Niklas Flyborgilla on yli 25 vuoden kokemus johtotehtävistä pohjoismaisissa, kansainvälisesti toimivissa yrityksissä. Hän on toiminut urallaan useissa toimitusjohtajan tehtävissä, muun muassa Cybercomin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Nykyisin Niklas toimii neuvonantajana, sijoittajana ja puhujana. Hänen erikoisosaamistaan ovat palveluliiketoiminta ja vastuullisuus digitaalisessa maailmassa.

Juho Lipsasella on vuosikymmenten kokemus kansainvälisten yritysten johtotehtävistä. Hän on toiminut aiemmin mm. Telian ja Alma Median toimitusjohtajana Suomessa. Juho tuo Pinjan hallitukseen vahvaa näkemystä globaalin palveluliiketoiminnan kehittämisestä.

Christer Wallbergilla on pitkä kokemus kansainvälisesti toimivien ohjelmistoyhtiöiden johtamisesta, teollisuudesta ja palveluliiketoiminnasta. Hän on toiminut urallaan mm. Tactonin toimitusjohtajana. Christerillä on erikoisosaamista nopean kasvuliiketoiminnan johtamisesta ja pörssilistautumisista.

Pinjan hallituksessa on yhteensä kuusi jäsentä. Pinjan hallituksen puheenjohtajana toimii Marika af Enehjelm, joka on Norvestorilla partnerina. Marikalla on laaja kokemus yritysjohtamisesta, konsultoinnista ja vaikuttavan sijoittamisen maailmasta. Pääomistaja Norvestoria edustaa Pinjan hallituksessa Marikan lisäksi Trond Bjørnøy, joka on yksi Norvestorin perustajista ja partneri.