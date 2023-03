Pinkki on Euroopan uusi väri – Delivery Hero yhdistää osan eurooppalaisista brändeistään Foodora-brändin alle

Foodora on Pohjoismaiden suurin ruoan ja päivittäistavarakaupan alustatalousyritys. Se on osa saksalaista Delivery Hero -yritystä, joka on alansa johtavia yrityksiä maailmassa. Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva Foodora on aloittanut toimintansa vuonna 2007, ja nykyään Foodoran toimistolla työskentelee noin 200 ihmistä. Foodora toimittaa ravintolaruokaa, päivittäistavaroita ja paljon muuta suoraan ovelle alle puolessa tunnissa. Foodora tekee elämästä lempeämpää ja antaa siten mahdollisuuden keskittyä elämän tärkeisiin asioihin. Onneksi on Foodora, oikotie hyvään elämään.

Delivery Hero on maailman johtava paikallinen toimitusalusta, joka tarjoaa palvelua yli 70 maassa Aasiassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Yritys aloitti ruoanjakelupalveluna vuonna 2011, ja nykyään sillä on oma toimitusalusta neljällä mantereella. Lisäksi Delivery Hero on quick commerce -edelläkävijä. Tällä tarkoitetaan seuraavan sukupolven sähköistä kaupankäyntiä, jonka tavoitteena on tuoda päivittäis- ja taloustavarat asiakkaille alle tunnissa ja usein jopa 20–30 minuutissa. Delivery Heron pääkonttori sijaitsee Berliinissä, Saksassa, se on listattu Frankfurtin pörssissä vuodesta 2017 lähtien ja sen osake kuuluu nykyään MDAX-osakeindeksiin.