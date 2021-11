Piparinleivonnan suomenmestaruudet ratkotaan lauantaina – tässä ovat finalistit

Virtuaalisesti järjestettävässä finaalissa kisaajat leipovat kotikeittiöissään, ja tuomaristo seuraa heidän työskentelyään etäyhteyksin. Kilpailijoilla on kaksi tuntia aikaa tehdä upea ja kekseliäs pipariluomus ja häikäistä leivontataidoillaan. Raaka-aineena on Myllyn Parhaan valmistama Laktoositon Piparitaikina, joka on virallinen kisataikina.

SM-kilpailun finaaliin valittiin yleisöäänten ja Myllyn Parhaan raadin äänten perusteella yhteensä kymmenen kilpailijaa eri puolilta Suomea. Kaiken kaikkiaan kilpailutöitä lähetettiin Myllyn Parhaan verkkosivuille yli sata. Yleisöääniä annettiin yhteensä lähes 9000.

“Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin ilahduttavan paljon upeita ja mielikuvituksellisia töitä. Finalistien valinta kaikkien teosten joukosta ei ollut tälläkään kertaa helppoa. Tämän vuoden kilpailutöissä korostui etenkin erilaiset ikkunalliset pipariluomukset tunnelmallisine valokoristeineen. Finalistien valinnassa painotettiin erityisesti piparitaikinan taidokasta käsittelyä”, sanoo Myllyn Parhaan tuotekehittäjä Riikka Aarniola.

Suomen taitavimmat piparileipurit kisaavat paremmuudestaan sekä nuorten (15–20-v.) että aikuisten sarjoissa, joista kummastakin valitaan voittaja. Koska molempien sarjojen voittajat saavat kunnian käyttää luovuuttaan ja kehitellä vuoden ajan inspiroivia sisältöjä #Someleipureina Myllyn Parhaan sosiaalisen median kanaviin, kilpailuteosten lisäksi raati kiinnitti tänä vuonna huomiota myös kisaajien somekanaviin.



“Someleipurit ovat merkittävässä roolissa luomassa inspiroivia reseptisisältöjä ja kannustavat ihmisiä osallistumaan erilaisiin leivontahaasteisiin, joihin jokaisen on helppo lähteä mukaan. Someleipurit onkin muotoutunut omaksi tunnistettavaksi yhteisökseen sosiaalisessa mediassa”, sanoo Myllyn Parhaan markkinointipäällikkö Mona Turpeinen.

Piparinleivonnan SM-finaalia ovat tuomaroimassa Myllyn Parhaan kehitysjohtaja ja kondiittorimestari Iiro Heinonen, suosittua leivontaan ja ruoanlaittoon keskittyvää Hellapoliisi-sivustoa ylläpitävä Kati Jaakonen sekä viime vuoden Piparinleivonnan SM-kisojen nuorten sarjan voittaja ja vuoden 2021 Myllyn Parhaan someseuraajia leipomuksillaan innostanut #Someleipuri Maija Vuonokari.

Suomen johtava pipari- ja torttutaikinan valmistaja Myllyn Paras järjestää perinteikkään Piparinleivonnan SM-kisan nyt jo 11. kerran.

Nuorten sarjan finalistit:



Veera Vuorentausta, Lempäälä

Ella Pärssinen, Söderkulla

Eveliina Huikkala, Kauvatsa

Milla Taival, Kuusamo

Anniina Hyvärinen, Joensuu

Aikuisten sarjan finalistit:



Piia Hjelt, Vantaa

Elina Kujala, Oulu

Emma Oinonen, Lieksa

Kati Lehto, Kangasala

Riitta Wuorio-Bäck, Kemiö

Kuvat kaikkien finalistien kilpailutöistä voi ladata täältä

Virtuaalista kutkuttavan jännittävää finaalia voi seurata 27.11. kello 9.30 alkaen Myllyn Parhaan Facebookissa tämän linkin kautta. Nuorten sarja alkaa noin kello 9.35 ja aikuisten sarja noin kello 12.45.