Pirkanmaalaisilta kysytään pian tulevaisuuden kotihoidon kehittämisestä

Kotihoidon kehittäminen koskettaa aivan kaikkia nyt ja tulevaisuudessa, siksi haluamme mukaan myös pirkanmaalaiset.

Kaikille avoin verkkoaivoriihi on yhteiskehittämistä. Vastaaminen on anonyymiä ja vuorovaikutteista. Nyt on mahdollisuus kertoa omin sanoin ja omista lähtökohdista ajatuksia tulevaisuuden ympärivuorokautisesta kotihoidosta.

Verkkoaivoriihen tulokset julkaistaan Pirkanmaan liiton verkkosivuilla soteuudistus.pirkanmaa.fi lokakuun puolessavälissä.

Tulevaisuuden kotihoito tarvitsee uudenlaisia palvelumuotoja ja toteutustapoja Pirkanmaan hyvinvointialueella. Toiminnallista muutosta viedään yhdessä eteenpäin Pirkanmaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSote) -hankkeissa.

https://soteuudistus.pirkanmaa.fi/

Lisätiedot:



PirKOTI-hankepäällikkö

Anna-Stiina Salminen

anna-stiina.salminen@pirkanmaa.fi

p. 044 422 2026