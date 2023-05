Pirkanmaalla kerätään näkemyksiä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista

Omaisille ja asiakkaille on erilliset kyselyt, ja niihin vastataan nimettömänä. Kyselyt ovat auki 7. kesäkuuta saakka. Linkit kyselyihin on julkaistu sivulla pirha.fi/osallistu-ja-vaikuta.

Tarkoituksena on kartoittaa, miten nykyiset palvelut koetaan, mitä kehitettävää löytyy ja millaisia tarpeita ja odotuksia asumispalveluille on. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kilpailutuksen valmistelussa. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen kilpailutus alkaa syksyllä. Sopimukset palveluntuottajien kanssa on määrä solmia ensi keväänä.