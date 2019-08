Pirkanmaalla lähisuhdeväkivaltaa kokeneet saavat monipuolisesti apua

Tampereen kahdessa turvakodissa ja sen avopalveluissa autettiin viime vuonna 758 väkivaltaa kokenutta. Lapsia apua saaneiden joukossa oli 348. Lähisuhdeväkivaltaan saa monipuolisesti ja matalalla kynnyksellä apua, kun yhteistyörakenteet toimivat ja apua uskalletaan hakea. Väkivalta on silti liian usein läsnä arjessa. Tampereella kokoontuu 21-22.8. lähes 300 väkivaltatyön ammattilaista pohtimaan miten väkivallan osapuolia autetaan entistä tehokkaammin. Ammattilaiset haluavat keskustan halki kulkevalla kulkueella muistuttaa, että väkivaltaan löytyy apua, yksin ei kannata jäädä.

Väkivaltaa kokeneiden auttaminen on kehittynyt viime vuosina Pirkanmaalla isoin harppauksin. Kaksi vuotta sitten avattu uusi turvakoti kaksinkertaisti kriisiavun määrän. Turvakotiin tullaan akuutissa tilanteessa silloin, kun kotiin jääminen on vaarallista tai mahdotonta. Viime vuonna Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n kahdessa turvakodissa autettiin 533 henkilöä, joista 256 oli lapsia. Väkivaltaan apua hakevien määrä on koko ajan kasvanut.

– Apua väkivaltaan saa paljon aiempaa paremmin, siitä huolimatta alkuvuoden aikana jouduimme ohjaamaan toisiin turvakoteihin 172 apua hakevaa, kun paikat olivat täynnä, kertoo Maria Länsiö, Tampereen ensi- ja turvakoti ry:stä.

Väkivallan kriisiapua ei yksin riitä. Väkivallan avopalvelut auttavat selviytymään väkivallasta. Avopalveluissa autetaan kaikkia väkivallan osapuolia; väkivallan tekijöitä, siitä kärsiviä sen uhreja ja väkivallan keskellä eläviä lapsia. Avopalveluihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä ja pyytää apua itselleen, puolisolleen tai lapselleen. Usein turvakotijakson jälkeen jatketaan keskustelukäyntejä väkivaltatyöntekijän kanssa, sillä kokemuksesta tiedetään, että toipuminen voi viedä pitkään.

– Väkivalta on saattanut jatkua vuosikausia. Muutaman viikon kriisijakso turvakodissa on vasta ensimmäinen askel toipumiseen, Länsiö muistuttaa.

– Tarvitaan riittävän pitkäkestoista ja vankkaa tukea elämän raiteille saamisessa. Lasten kohdalla aikaa tarvitaan vielä enemmän. Usein vie tosi pitkän aikaa, ennen kuin luottamus rakentuu.

Yhdistyksen ylläpitämissä väkivallan avopalveluissa autetaan myös lapsia selviytymään kokemuksestaan. On tärkeää huomata, että lapsi kärsii aina perheväkivallasta, vaikka se ei kohdistuisi suoraan häneen. Usein huoli lapsista onkin suurin syy hakea apua tilanteeseensa. Yhdistyksen avopalveluissa autettiin vuonna 2018 225 henkilöä, joista oli 92 lasta. Kuluvana vuonna kesäkuun loppuun mennessä on tavattu 137 henkilöä, joista lapsia on ollut 62.

Väkivaltafoorumin ammattilaiset jalkautuvat Tampereelle

Tampereen Puistotornissa kokoontuu 21.-22.8 . Valtakunnallinen Väkivaltatyön foorumi, joka kokoaa lähes 300 väkivaltatyön ammattilaista. Foorumissa haastetaan ammattilaisten asenteita ja ajattelua. Foorumi nostaa esiin muun muassa kiusaamisen lähisuhdeväkivaltana ja rikoksena. Esillä on myös pariskuntien, perheiden sekä lasten auttamiseen sekä seksuaali- ja kunniaväkivaltaan liittyvät teemat. Lisäksi foorumissa käsitellään ajankohtaista lähisuhdeväkivallan sovittelua, joka on herättänyt laajaa keskustelua puolesta ja vastaan.

Ammattilaiset kulkevat näyttävänä kulkueena keskiviikkona 21.8 klo 15.30 Puistotornista Koskikeskukseen ja jakavat samalla ilmapalloja. Kulkueen ottaa vastaan pormestari Lauri Lyly ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen. Jalkautumalla Tampereen kaduille ja koskikeskukseen väkivaltatyön ammattilaiset haluavat muistuttaa, että apua väkivaltaan löytyy eikä yksin kannata jäädä. Väkivallasta kärsiviä varten on monenlaisia auttamisen muotoja eikä oman tilanteen turvallisemman elämän etsimistä kannata lykätä.

Foorumin järjestävät Ensi- ja turvakotien liitto, Tampereen ensi- ja turvakoti ry, Tampereen Setlementti ja THL.

Lämpimästi tervetuloa paikan päälle kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Ohjelmaan kokonaisuudessaan voit tutustua osoitteessa: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/vakivaltatyonfoorumi_2019/

Tampereen ensi- ja turvakoti ry on yksi Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisöistä. Liiton ylläpitämissä 17 turvakodissa sai apua vuonna 2018 1746 aikuista ja 1601 lasta ja väkivaltatyön avopalveluissa apua sai 3110, joista lapsia oli 328. Kokonaisuutta täydentää valtakunnallisesti palveleva verkkoauttaminen ja tietoa väkivallasta kokoava Nettiturvakoti ja sen nimetön arkipäivisin auki oleva chat- palvelu. Viime vuonna chatistä haki apua 252 henkilöä.