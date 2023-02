Pirkanmaalla yhtenäistettiin maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden kriteerit – noutopisteisiin tulossa muutoksia

Hoitotarvikepalvelun kriteerien yhtenäistämistä valmisteltiin viime vuonna. Valmistelussa koottiin yhteen eri kuntien ohjeet, joiden pohjalta laadittiin Pirkanmaalle uudet ohjeet ja kriteerit sekä listattiin tuoteryhmittäin jaettavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikevalikoima on samanlainen jokaisessa Pirkanmaan kunnassa ja hoitotarvikkeet kilpailutetaan keskitetysti.

Pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitettuja hoitotarvikkeita myönnetään hoitavan lääkärin tai hoitajan selvityksen perusteella. Edellytyksenä on pääsääntöisesti se, että sairaus on pitkäkestoinen eli kestää yli kolme kuukautta. Tällaisia hoitotarvikkeita ovat muun muassa avanteen tai haavan hoitoon liittyvät tarvikkeet, diabeetikon hoitotarvikkeet, vaipat, katetrit ja virtsankeräystarvikkeet sekä muut hoitotarvikkeet, kuten happihoitoon liittyvät välineet. Hoitotarvikkeet ovat käyttäjälleen maksuttomia.

PostNordin noutopisteet käyttöön hoitotarvikkeiden jakelussa vaiheittain

Pirkanmaan hyvinvointialueella otetaan kevään aikana käyttöön PostNordin pakettipalvelu maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden jakeluun. Pakettipalvelussa hoitotarvikkeet toimitetaan PostNordin noutopisteisiin. Kangasalla, Pälkäneellä ja Pirkkalassa pakettipalvelu on jo otettu käyttöön ja palvelu laajenee vähitellen koko Pirkanmaalle.

Useissa PostNordin noutopisteissä on myös asiakaspalvelija, jolta paketti vastaanotetaan, ja niihin toimitetaan myös sellaiset paketit, jotka eivät mahdu lokerikoihin. Ulkotiloissa sijaitseviin PostNordin Lähibokseihin tarvikkeita ei toimiteta tarvikkeiden jäätymisriskin vuoksi.

Kun paketti on noudettavissa, tulee saapumisilmoitus tekstiviestillä, sähköpostilla tai mobiilisovellukseen. Saapumisilmoituksessa on ohjeet paketin noutoon. Pakettia noutaessa tulee olla mukana joko saapumisilmoituksessa ilmoitettu PIN-koodi tai henkilöllisyystodistus.

Jos pakettia ei pääse itse noutamaan, voi saapumisilmoituksen välittää toiselle henkilölle, joka hakee paketin. Vaihtoehtoisesti toinen henkilö voi noutaa paketin ilmoittamalla noutopisteellä paketin haltijan nimen, seurantanumeron ja saapumisilmoituksessa ilmoitetun hyllypaikan. Pakettia noutavalla tulee olla oma henkilöllisyystodistus mukanaan.

Niissä kunnissa, joissa pakettipalvelu on jo Pirkanmaalla otettu käyttöön, on palvelusta saatu hyviä kokemuksia. Pakettipalvelun etuna on noutopisteiden laajat aukioloajat ja mahdollisuus hakea paketti myös viikonloppuisin. Paketin noutamine on myös helposti yhdistettävissä muuhun asiointiin.

Jos pakettipalvelua ei pysty käyttämään, tilatut tarvikkeet voi noutaa hoitotarvikepalvelun antamien ohjeiden mukaan.