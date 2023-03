Pirkanmaalle povataan tavanomaista kelirikkoa – ainekset silti koossa paljon pahempaankin

Lämpimät ilmat ovat jo paljastaneet monin paikoin sorateiden pintoja. Lämmin ja märkä keli sulattaa nyt nopeasti lumi- ja jääpolanteita alemmalla tieverkolla. Vesi saattaa aiheuttaa teille nopeasti eteneviä vaurioita. Sateisen syksyn seurauksena maaperässä on nyt runsaasti vettä. Pirkanmaan lumitilanne on kuitenkin kohtalainen, joten sulamisvaiheessa tiestön vesikuormituksen kasvu on maltillista. Roudan syvyys ei tänä keväänä poikkea merkittävästi keskimääräisestä.

Kevään kelirikkotilanne on tänä vuonna hankala ennustaa, mutta näyttää siltä, että kelirikkotilanne voi olla haasteellinen erityisesti raskaalle liikenteelle. Raskaat kuljetukset kannattaa sen vuoksi ajoittaa joko kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan. Vaikka tielle ei olisikaan vielä asetettu painorajoitusta, voi yksittäinenkin raskas kuljetus vaurioittaa pehmentynyttä tietä niin, että painorajoitus joudutaan asettamaan. Lisäksi tien vaurioituminen voi vaikuttaa liikennöitävyyteen ollaanpa liikkeellä sitten millä tahansa ajoneuvolla.

Sorateillä runkokelirikon aiheuttamat paikalliset rungon pehmentymät, reiät ja kohoumat vaikeuttavat kaikkia liikkujia. Soratien runkokelirikko näkyy koko tien kantavuuden heikkenemisenä, pintakelirikko taas tien pehmeänä tai liejumaisena pintakerroksena. Tienkäyttäjien tulee sopeuttaa ajonopeutensa kelirikon edellyttämälle tasolle.

Sorateille luvassa painorajoituksia, pakkaskatkoja päällystetyillä teillä

Pirkanmaalla on runsaasti sekä pinta- että runkokelirikolle alttiita teitä. Kelirikon vakavuus riippuu kuitenkin suurelta osin kevään säistä. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset voivat lieventää kelirikkoa. Vaikka maaliskuun alun säät ovat koetelleet päällystettyä tieverkkoa monilla jäätymis-sulamissykleillä, lumi on sulanut aukeilta paikoilta hyvin, ja yöpakkaset taas ovat hidastaneet sulamista muualla. Paikalliset olosuhteet vaikuttavat merkittävästi kelirikon syntymiseen ja ajankohtaan. Aukeilla kuivilla paikoilla tie voi olla jo täysin kesäisessä kunnossa, kun kosteilla metsäisillä paikoilla kelirikko on vasta alkamassa.

Päällysteiden kannalta perinteinen ja luminen talvi on ollut hyvä, joskin pakkasjaksojen kanssa vuorotelleet vesikelit ja vuolaat sulamisvedet ovat rapauttaneet niitä edellistalvea enemmän. Päällystetyillä teillä onkin nyt nähtävissä poikkeuksellisen paljon muodonmuutoksia ja pakkaskatkoja, eli poikittaisia halkeamia. Vuoroin sulava, vuoroin jäätyvä vesi kurittaa päällystettä, ja etenkin vähäliikenteisten teiden ikääntyneet päällysteet voivat paikoin reikiintyä. Yhdessä sateen kanssa nollan molemmin puolin vaihtelevat lämpötilat ovat päällysteille myrkkyä.

Ennätysmäärä painorajoituksia vuonna 2018

Viime vuosina Pirkanmaalla on kelirikon vuoksi painorajoitettu sorateitä yleensä alle 40 kilometriä. Vuosi 2018 oli poikkeus. Silloin runkokelirikko oli poikkeuksellisen vaikea ja painorajoituksia kertyi kaikkiaan 282 tiekilometrille. Todennäköistä on, että myös tänä keväänä painorajoituksia joudutaan Pirkanmaalla asettamaan keskimääräistä enemmän. Huonokuntoisia päällystettyjäkin teitä voidaan joutua painorajoittamaan. Painorajoitustilanteen voi tarkistaa Finntrafficin Liikennetilanne -palvelusta

Kelirikosta kärsiviä painorajoitusalttiita sorateitä korjataan vuosittain Pirkanmaan maanteiden hoitourakoissa yhteensä 7,6 kilometriä. Yksittäisten kohteiden pituus vaihtelee muutamasta kymmenestä metristä satoihin metreihin, eli voidaan puhua varsinaisista täsmäkorjauksista. Runkokelirikon lisäksi näitä korjauksia tehdään myös enenevässä määrin pintakelirikosta kärsiville teille. Kohteiden määrittelyssä huomioidaan aiempien vuosien painorajoitukset, kelirikkovauriot sekä keväällä oireilevat ongelmakohdat. Kelirikkoaikaan hoitourakoitsijat varmistavat tien liikennöitävyyden tarvittaessa tasauksin ja kohteeseen sopivalla lisämurskeella.