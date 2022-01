Pirkanmaan aluevaltuustoon tulossa monipuolista ja vahvaa osaamista

Kokoomus ja SDP saivat Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon eniten paikkoja.



Pirkanmaan aluevaltuuston alustava paikkajako puolueittain ennen tarkistuslaskenta:

• Kansallinen Kokoomus 21 paikkaa, 25,8 prosenttia äänistä

• Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 18 paikkaa, 22,1 %

• Perussuomalaiset 9 paikkaa, 11,7 %

• Vasemmistoliitto 9 paikkaa, 10,7 %

• Vihreä liitto 8 paikkaa, 10,0 %

• Suomen Keskusta 8 paikkaa, 9,5 %

• Suomen Kristillisdemokraatit 4 paikkaa, 5,9 %

• Liike Nyt 1 paikkaa, 1,5 %

• Valta kuuluu kansalle 1 paikkaa, 1,4 %



Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelusta vastaavat muutosjohtajat pitävät positiivisena Pirkanmaan äänestysprosenttia, joka kipusi lopulta reilusti yli 40:n. Pirkanmaalla äänesti aluevaaleissa 49,4 % äänioikeutetuista.

Muutosjohtaja Jukka Alasentie toteaa, että koronatilanteen vuoksi vaaleja on käyty pitkälti sosiaalisessa mediassa ja äänet on annettu jo ennestään tunnetuille ehdokkaille. Vaaleissa päästiin kutenkin varsin hyvin ehdokkaiden kuntataustan yläpuolelle.



Valtuustosta on tamperelaisia noin puolet. Valtuutettuja on eri puolilta Pirkanmaata, valtaosan kotikunta on suuri tai keskisuuri kunta. Pirkanmaalla maakunnan keskuskaupungin asema on vahva.



– Pirkanmaalla myös muiden kuntien äänestäjät ovat luottaneet tamperelaisiin päättäjiin. Vaaleja ei käyty voimakkaasti kuntarajojen sisällä, tämä antaa samalla vastuuta valituille valtuutetuille, Alasentie toteaa.

Sote-muutosjohtaja Jaakko Herralan mielestä valittujen valtuutettujen osaaminen on vakuuttavaa.

– Vaikuttaa siltä, että saamme Pirkanmaalle aluevaltuustoon vahvaa osaamista. Vaikka terveydenhuollosta on keskusteltu paljon, nyt valituilla valtuutetuilla on paljon myös sosiaalialan osaamista. Erilaisten järjestöjen ja vaikeassa asemassa olevienkin edustusta löytyy.

Aluevaltuuston ikäjakaumakin on Pirkanmaalla laaja - edustajia on nuorista iäkkäisiin. Valtuutettujen keski-ikä on 49 vuotta. Myös tasa-arvolaki toteutuu, vaikka suurin osa valituista on naisia.

Vaalitulos on alustava. Vaalitulos vahvistetaan tarkastuslaskennan jälkeen 26.1.2022. Aluevaltuusto aloittaa työskentelynsä maaliskuussa.