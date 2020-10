Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää lisäyksiä Nokialle suunnitellun jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutusohjelman arviointeihin (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on antanut Refeco Oy:lle YVA-yhteysviranomainen lausunnon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Arviointiohjelmassa Refeco Oy on esitellyt suunnitelmansa siitä, miten se arvioi Nokian ECO3 bio- ja kiertotalouden yritysalueelle suunnitteilla olevan sintraus- eli jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutukset. Yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus edellyttää arviointiohjelmaan tarkempia tietoja suunniteltavasta hankkeesta ja lisäyksiä arviointeihin. YVA-menettelyssä arvioidaan ympäristövaikutuksia hankkeen vaikutusalueella Nokialla, Tampereella, Ylöjärvellä ja Pirkkalassa, sekä osin myös maakunnallisesti.

Refeco Oy suunnittelee Nokian ECO3-alueelle Koukkujärventien läheisyyteen sintrauslaitosta, jossa poltetaan rakennuspurkujätteen käsittelyssä muodostuvaa seulan alitetta rumpu-uunissa korkeassa lämpötilassa. Seulan alite on pientä sekalaista silppua mm. puuta, lasivillaa, styroksia, muovia, vaahtomuovia, kuitumateriaalia ja paperia, eikä sille sellaisenaan ole hyötykäyttöä. Jätteenpoltossa seulan alitteesta muodostuu korkeassa lämpötilassa lasittunutta raetta eli granulaattia, jota käyttämällä säästetään maanrakentamisessa luonnon materiaaleja kuten soraa.

Alustavan suunnitelman mukaan tämä sintrauslaitos koostuu vastaanottohallista, tuotantohallista, savukaasujen puhdistuslaitteistosta sekä umpinaisesta betonibunkkerista. Varasto- ja tuotantohalli ovat alipaineistettuja. Niiden poistoilmat johdetaan uunin palamisilmaksi, puhdistetaan samalla tavoin kuin muutkin savukaasut sekä johdetaan ulkoilmaan laitoksen piipun kautta. Savukaasun lämpöä voidaan ottaa talteen.

Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista, koska laitos käsittelee muuta kuin vaarallista jätettä yli 100 tonnia päivässä sekä vaarallista jätettä. YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehtoehdot

Laitoksen polttoaineteho on enintään 10 MW, ja laitos toimii hankkeen molemmissa vaiheissa jatkuvasti seitsemän päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa.

Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta ECO3-alueelle.

Vaihtoehto 1 vastaa tilannetta, kun laitos käynnistyy. Laitos ottaa vastaan seulan alitetta 70 000 tonnia vuodessa ja öljyjätettä 10 000 tonnia vuodessa. Jätteestä muodostuu polttamalla sintrauslaitoksessa hyötykäyttöön soveltuvaa granulaattia (jätettä) 14 000–28 000 tonnia vuodessa.

Vaihtoehto 2 vastaisi laitoksen maksimikapasiteetti esimerkiksi 10 vuoden päästä. Laitos ottaisi tulevaisuudessa vastaan seulan alitetta 100 000 tonnia vuodessa ja öljyjätettä 20 000 tonnia vuodessa. Sintrauslaitoksessa muodostuisi granulaattia (jätettä) 20 000–40 000 tonnia vuodessa.

Ilmastonmuutos näkyviin hankkeen arvioinnissa ja suunnittelussa

Hankkeen suunnittelussa ja arvioinnissa Refeco Oy:n on otettava huomioon ilmastonmuutoksen hillintä. Arvioinneilla on tarpeen tuottaa tietoa suunniteltavan sintrauslaitoksen ja siihen liittyvien kuljetusten hiilidioksidipäästöistä, ja tietoa hankkeesta vastaavan mahdollisuuksista vähentää päästöjä. Lisäksi Refeco Oy:n on arvioinnin avulla selvitettävä, miten suunniteltava hanke varautuu ilmastonmuutoksen siihen kohdistamiin haittoihin ja uhkiin. Arvioinnin tulokset ilmastonmuutokseen sopeutumisesta on tarpeen ottaa huomioon ennakoiden hankkeen suunnittelussa.

Ympäristöonnettomuuksien estämisestä ja niihin varautumisesta tarvitaan lisää tietoa

Kiertotaloushankkeisiin on tänä vuonna liittynyt jätevarastoinnista aiheutuneita tulipaloja, joista on aiheutunut haittaa lähistön asutukselle. Suunniteltava hanke sijaitsee lähellä Nokian asuinalueita ja seudullista virkistysaluetta. Yhteysviranomainen painottaa hankkeesta vastaavalle, että sen tulee tarkastella suunnitelmaansa ja hankkeen sijaintia pitäen silmällä erityisesti tulipaloja ja muita ympäristöonnettomuuksia. Arviointiin tulee lisätä onnettomuuksista todennäköisesti aiheutuvien vaikutusten arviointi sekä suunnitelma ennaltavarautumisesta.

Jätteenpolttolaitos tärkeän seudullisen virkistysalueen vieressä haastava maankäytön kannalta

Arvioinneilla tulee tuottaa tietoa, miten suunniteltava jätteenpolttolaitos ja sen kuljetukset muuttaisivat Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n mukaisen Nokian, Tampereen ja Ylöjärven taajamiin kytkeytyvän tärkeän seudullisen virkistysalueen ympäristöä. Taajamien mukaan mitoitettuna käyttäjiä on 100 000. Haitat kohdistuisivat laajaan väestöön, eivät ainoastaan lähimpään asutukseen Nokialla.

Yhteysviranomainen esittää tarkennuksia erityisesti ilmanlaatuun ja hajuun sekä meluun, ääniympäristöön sekä hyvään ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten arviointiin. Yhteisvaikutukset muiden ECO3-kiertotalousalueen hankkeiden kanssa on tärkeää arvioida. Yhteisvaikutusalue ulottuu kokonaisuutena seudulliseen virkistysalueeseen Nokialta Ylöjärvelle sekä Nokian Kaakkurijärvien Natura-alueille.

Kiertotaloushankkeen suunnitelmaa vielä tarkennettava arviointia varten

Hankkeessa suunnitellaan uudenlaista rakennuspurkujätteen seulan alitteen käsittelyä. Rumpu-uunipoltossa muodostuva granulaatti-jäte on samoin uusi jätetyyppi. Yhteysviranomainen edellyttää hankkeesta vastaavalta lisää tietoa laitokselle käsittelyyn tuotavan alite-jätteen laadunvaihtelusta sekä sen käsittelystä ja varastoinnista suunniteltavassa laitoksessa. Hankkeesta vastaavan tarkoitus on toimittaa granulaatti-jätettä hyötykäyttöön kuten maanrakentamiseen. Yhteysviranomainen tuo lausunnossa esille, että hyötykäyttö vaatii sen tulkinnan mukaan ympäristöluvat käyttökohteittain.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta verkossa

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivuilla (Refeco Oy:n Nokian ECO3 -alueelle sijoittuva jätteenkäsittelylaitos, Nokia, ymparisto.fi). Lisäksi sivulla on luettavissa arviointiohjelma. Verkkosivulle lisätään asiakirjoja YVA-menettelyn edetessä.

YVA-menettely jatkuu arviointiselostuksen laadinnalla. Hankkeesta vastaavan laatima arviointiselostus tulee kertomaan, millaisia ovat hankkeen ympäristövaikutukset vaihtoehdoittain. Alustavan YVA-menettelyn aikataulun mukaan hankkeen YVA-selostus tulisi nähtäville vuoden 2021 alkupuolella.