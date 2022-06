Pirkanmaan ELY-keskus ei määrää Kihniön kansakoulua suojeltavaksi

Pirkanmaan ELY-keskus on päättänyt, että se ei määrää Kihniön keskusta-alueella sijaitsevaa Kihniön kansakoulua suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Rakennuksen omistaa Kihniön kunta. Kihniön kansakoulun suojelua rakennusperintölain perusteella on esittänyt Kihniön kansakoulu ry. ELY-keskuksen saamissa lausunnoissa ja vastineissa sekä kannatetaan että vastustetaan esitystä.

Kihniön kansakoululla selviä kulttuurihistoriallisia arvoja

Kihniön kansakoululla on selviä kulttuurihistoriallisia arvoja, jotka käyvät hyvin ilmi saaduista lausunnoista ja selvityksistä. Kansakoulurakennus on paikallisesti arvokas. Rakennuksen merkittävyys perustuu sen ulkoasun säilyneisyyteen ja rakennuksen rooliin kunnan keskustan maamerkkinä. Rakennus on valmistunut vuonna 1906 ja toiminut koulukäytössä yli sata vuotta. Se on hyvin tyypillinen aikansa koulutalo. Koulua on laajennettu 1930-luvulla. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan koulu on säilyttänyt rakennushistorialliset piirteensä rakennukseen tehdyistä myöhemmistä remonteista huolimatta.

ELY-keskus teki Kihniön kansakoululle katselmuksen viime syksynä.

- Rakennus on selkeä ja näyttävä maamerkki taajamakuvassa. Pitkään jatkuneen koulukäytön perusteella rakennuksen voidaan katsoa vakiintuneen osaksi kirkonkylän maisemaa ja identiteettiä, toteaa lakimies Maria Hakala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Rakennuksen suojelu tulisi ensisijaisesti selvittää asemakaavoituksessa.

- Tässä tapauksessa suojelukysymystä ei kuitenkaan saada ratkaistua maankäyttö- ja rakennuslain säännöksin. Kunnan asemakaava on rakennussuojelun näkökulmasta vanhentunut, mutta kunta ei ole aikeissa käynnistää asemakaavan uudistamista, Hakala jatkaa.

Suojelu kohtuutonta kokonaisharkinnan perusteella

Rakennuksen suojeltavaksi määrääminen on harkinnanvaraista, vaikka suojelemisen ja rakennusperintölain soveltamisen edellytykset muutoin täyttyisivät. Selvitysten perusteella koulurakennuksen alapohjassa on lahovaurio. Sisäilmaongelman vuoksi rakennus on ollut käyttämättä useita vuosia.

Päätöksenteossa ei ole saatu varmuutta korjauskustannusten todellisesta määrästä tai lahovaurion laajuudesta. Korjauskustannusten määrä voidaan silti epävarmuustekijöistä huolimatta arvioida suureksi kunnan taloudellisessa tilanteessa. Korjauskustannusten määrä täytyy myös suhteuttaa rakennuksen kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Kihniön kansakoululla ei ole valtakunnallista tai maakunnallista merkitystä.

Velvollisuus käyttämättömänä pitkään olleen rakennuksen ylläpidosta huolehtimiseen aiheuttaisi Kihniön kunnalle rakennuksen omistajana olennaisia toimenpiteitä ja kustannuksia. Rakennukselle ei ole tähän mennessä löydetty uutta käyttötarkoitusta. Sen vuoksi ELY-keskus katsoo kokonaisharkinnan perusteella, että Kihniön kansakoulun suojeleminen rakennusperintölailla olisi kohtuutonta.

- Kihniön kansakoulu on kuitenkin varsin näyttävä rakennus. Luonnollisesti kannustamme kuntaa, yhdistystä ja kuntalaisia yhteistyössä miettimään keinoja rakennuksen arvojen säilyttämiseksi, toteaa Hakala.

