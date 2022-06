Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita 420 000 eurolla 

Avustusta myönnettiin 20 hankkeelle. Hankkeita on eri puolilla Pirkanmaata. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti niihin kohteisiin, joiden tila on vesien ekologisen tilaluokituksen mukaan tyydyttävä tai välttävä.

- Hankkeissa tehtävillä toimenpiteillä hidastetaan vesien rehevöitymiskehitystä sekä kohennetaan virkistysarvoja. Lisäksi tavoitteena on hyvässä tilassa olevan vesialueiden tilan säilyminen. Muutamassa hankkeessa myös tehostetaan valuma-alueen vesienhallintaa. Lisäksi avustuksilla on edistetty pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa, toteaa ylitarkastaja Salla Taskinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille. Ympäristöministeriön rahoitusta jaettiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 17 hankkeelle noin 360 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta jaettiin 3 hankkeelle noin 60 000 euroa.

Pirkanmaalla avustettavat hankkeet ja tuensaajat

Ympäristöministeriön rahoitus:

Särkijärven vesikasviniittojen toteuttaminen vuosina 2021-2023, Ylöjärvi, Särkijärventien tieosuuskunta

Uiherlanjoen ja Uiherlanlahden luontoselvityksen päivitys, Orivesi, Uiherlan osakaskunta

Uiherlanjoen ja Uiherlanlahden lupahakemus, Orivesi, Uiherlan osakaskunta

Kuivasjärven valuma-aluehanke 2: Pohjoisen valuma-alueet, Parkano, Pro Kuivasjärvi ry

Pälkäneen Pitkäjärven kunnostus 2022, Pälkäne, Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry

Vesikasvien niitto Sammakkajärvestä, Punkalaidun, Liitsolan kalastus/osakaskunta

Iso-Somerojärven kunnostussuunnitelma, Parkano, Iso-Somerojärven suojelu- ja hoitoyhdistys ry

Kokonjärveen laskevan Välkkilänojan valuma-alueselvitys, Urjala, Kokonjärven suojeluyhdistys ry

Taivallahti, vesien suojelu, Ikaalinen, Taivallahden suojeluyhdistys ry

Vehkajärven hoitokalastus, koekalastus sekä kahden kalalajin kasvuselvityksen laatiminen, Punkalaidun, Vehkajärven suojeluyhdistys ry

Pakkalanjärven vesikasvillisuuden poisto, Kangasala, Pakkalanjärven suojeluyhdistys ry

Kuivasjoki-Jarvanjoen lähivaluma-alueiden vesistökunnostushanke 2, Parkano, Linnankylän kalastuskunta

SUVI 2 -hanke, Pälkäne, Luopioisten Säästöpankkisäätiö

Pitkäjärvi-Kaukajärvi-hulevedet hallintaan, Tampere ja Kangasala, Vehmaisten osakaskunta

Tottijärven kunnostus / vesikasvien leikkaus, Vesilahti, Tottijärven järvenhoitoyhdistys ry

Virtain Puttosharjun pohjavesialueen suojelutoimet sekä vesitaloudellisten riskien minimointi, Virrat, Virtain kaupunki

Ylöjärven kaupungin pohjavesisuojelusuunnitelmien päivittäminen, Ylöjärvi, Ylöjärven kaupunki

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus:

Pohjapadon hankesuunnittelu Vääksynjoen suulle Kangasalan Vesijärvessä, Kangasala, Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry

Ruojärven alivedenkorkeuden/keskivedenkorkeuden nostaminen, vaihe 2, Ruovesi, Pappilan osakaskunta

Kyröskosken Voima Oy lupahakemus ja sen vaatimat selvitykset, Hämeenkyrö, Kyröskosken Voima Oy

Lisätietoja:

Lue lisää Pirkanmaan pintavesien tilasta Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi)

Lue lisää Pirkanmaan pohjavesistä Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi)

Lue lisää Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Ympäristöministeriön sivuilta (ym.fi)

Yhteyshenkilöt:

Pintavedet: Ylitarkastaja Salla Taskinen, p. 0295 036 150 ja ylitarkastaja Anu Peltonen, p. 0295 036 367

Pohjavedet: Ylitarkastaja Nina Nenonen, p. 0295 036 323

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi