Pirkanmaan maanteiden hoitourakat valmiina talveen – ennakointi tärkeää

Ennakointi on erittäin tärkeä osa talvikunnossapitoa. Urakoitsijat alkavat valmistautua seuraavan talven tuloon heti edellisen päätyttyä. Talvihoitokalustoa on huollettu ja kunnostettu, tilattu suolaa ja hiekkaa, tehty sopimuksia aliurakoitsijoiden kanssa sekä tarkistettu hoitosuunnitelmia.

Myös urakan aikana toiminta perustuu hyvin pitkälle ennakointiin. Sään vaikutus sujuvaan talviliikennöintiin on suuri. Esimerkiksi jatkuvasti nollan molemmin puolin sahaava lämpötila voi aiheuttaa haasteita. Sääennusteita täydennetään tiiviillä kelinseurannalla.

Pirkanmaalla on yhteensä kuusi alueellista maanteiden hoitourakkaa, joiden vastuut ovat jakaantuneet Pirkanmaalla kolmelle eri pääurakoitsijalle. Pirkanmaan kaikissa urakoissa on nyt käytössä uudistettu urakkamalli, kun Sastamalan ja Tampereen urakoiden sopimuskausi päättyi syyskuun lopulla 2022 ja niissäkin siirryttiin neljän muun urakan tavoin uuteen toimintamalliin. Uudet urakat perustuvat aiempien urakoiden tapaan tilaajan asettamiin laatuvaatimuksiin, mutta aiemman kokonaishinnan sijasta uudessa mallissa urakoitsija laskuttaa vain tehdystä työstä. Pääurakoitsijan on kilpailutettava kaikki työt, mutta se voi myös jättää oman tarjouksensa.

Tampereen hoitourakka ottaa haltuun uuden Hämeenkyrönväylän

Pirkanmaan tiestö lisääntyy 10 kilometrillä, kun uusi Hämeenkyrönväylä Valtatie 3:lla avataan liikenteelle. Tampereen hoitourakka vastaa Valtatie 3:lla ensi kuussa avautuvan uuden Hämeenkyrönväylän talvikunnossapidosta. Valtatie 3:n vanhan tieosuuden talvihoito kuuluu Parkanon hoitourakkaan. Tampereen urakka luokitellaan erittäin vaativaksi. Tästä syksystä lähtien siihen kuuluu myös Tampereen Rantatunnelin hoito, kun se aiemmin on ollut oma erillinen urakkansa.

Maanteiden talvikunnossapidolla varmistetaan turvallinen liikkuminen ja elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytykset. Talvikunnossapidon taso pidetään kiristyneestä rahoitustilanteesta huolimatta entisellään.