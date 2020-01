Pirkanmaan Osuuskaupan myynti edellisen vuoden tasolla – Ruoan verkkokaupan myynti kasvoi 37 %

Tampereelta löytyi ratkaisu globaalisti askarruttavaan kysymykseen mutta asia vaatii asiakkailta vielä tottumista: ”Vaivaannuttavaa, että joku muu täyttää jääkaappini” 15.11.2019 12:00:00 EET | Tiedote

– Koodinimellä Ruuvi kulkeva osanen on bluetooth-yhteydellä toimiva monisensori, joka lukee tilan lämpötilaa, kosteutta ja liikkeeseen perustuvaa tietoa. Se näyttää jääkaappimagneetilta mutta pystyy kertomaan täsmälleen, milloin jääkaapin ovi liikahtaa tietyn aikavälin sisällä. Jos jääkaappiin olisi mahdollista ladata vielä panoksiakin, repliikki voisi olla ote seuraavan Bond-elokuvan käsikirjoituksesta. Q:n sijaan puhujana on kuitenkin Tampereen yliopiston AIDOMUS-hankkeen johtaja Harry Edelman ja kyseessä on oikea yksityiskohta tekniikasta, jota testataan Pirkanmaalla parhaillaan toteutettavassa asiakaskokemuspilotissa. Pilotissa asiakkaan tilaamat ruokaostokset toimitetaan Prismasta suoraan asiakkaan jääkaappiin silloin, kun asiakas ei ole itse kotona. Toimitusta valvovat tallentavat kuva- ja äänisensorit. Ainutlaatuinen tekniikka turvallisuuden takeena Ruoat suoraan jääkaappiin -pilotti aloitettiin Tampereella syyskuun lopulla, ja sen toteuttavat Tampereen yliopiston AIDOMUS-hanke