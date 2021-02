Pirkanmaan Osuuskauppa ja Platform6 innovaatiokumppaneiksi – yhteistyö synnyttää paikallista kasvua ja helpompaa arkea asiakkaille

Kenkätie on nyt helpoin ja edullisin reitti ruokapöytään – Pirkkalan Prisma on avattu 3.12.2020 07:30:00 EET | Tiedote

Pirkkalan S-market sulki eilen ovensa vihoviimeisen kerran ja avasi ne tänä aamuna Pirkanmaan tuoreimpana Prismana. Ympäri vuorokauden auki oleva kokonaisuus lupaa helpottaa terveellisten ja mielenkiintoisten valintojen tekemistä. Muutosta on ohjannut vahva kunnianhimo, mikä näkyy paikallisten toiveiden kuunteluna: valikoimaa, palveluita ja ilmettä on rakennettu yhdessä, ja saman katon alle on koottu myös osuva kattaus asiakkaiden suosikkiravintoloita.