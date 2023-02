Pirkanmaan psykiatrian tilanne jatkunut pitkään vaikeana – ratkaisuja etsitään nyt yhdessä

Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian palvelujärjestelmä on ollut pitkään kuormittunut. Samaan aikaan osaavan henkilöstön rekrytointi on muuttunut yhä haastavammaksi.

Koronapandemia on lisännyt palvelujen tarvetta ja kysyntää kansallisesti. Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatrian toimialueella on tällä hetkellä 50 lääkärin tehtävää avoinna. Myös hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on ongelmia niin perustasolla kuin erikoissairaanhoidossakin.

Pitkään jatkunut tilanne on vaikuttanut koko henkilöstöön ja erityisesti johtaviin viranhaltijoihin. Psykiatrian toimialueen johto ilmaisi vahvan viestinsä siitä, että ellei tilannetta pystytä korjaamaan, heillä ei ole edellytyksiä jatkaa virassaan.

Tilanteesta käytiin maanantaina 27.2 2023 neuvottelu, jossa oli paikalla hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola, sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen, sairaalapalvelulinjan johtaja Juha Kinnunen, sairaalapalvelulinjan johtajaylilääkäri Eija Tomás ja psykiatrian toimialueen johtaja Hanna-Mari Alanen. Neuvottelujen tuloksena aiemmin irtisanoutumisestaan ilmoittaneet toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen sekä vastuualuejohtajista ilmoittivat peruuttavansa eroanomuksensa.

Psykiatrian palvelujärjestelmästä tullaan tekemään kokonaisselvitys kevään aikana. Selvityksessä etsitään keinoja saada nykyistä parempi tasapaino palvelujen kysynnän ja tarjonnan välille. Selvityksen tukena tullaan käyttämään myös ulkoisia asiantuntijoita. Niiden lisäksi akuutteihin toiminnallisiin pulmiin kohdennetaan erityistoimenpiteitä sairaalapalvelulinjan sisäisin keinoin.

Näillä toimenpiteillä luodaan edellytyksiä psyykkisistä sairauksista kärsivien potilaiden hoidon turvaamiselle hyvinvointialueella. Keskustelujen avulla pyritään lisäämään yhteisymmärrystä ja etsimään yhteisiä ratkaisuja ja katsomaan yhdessä eteenpäin.