Pirkanmaan vesihuollon saneeraustarve kasvaa – laaja raportti julki

Pirkanmaa on yksi nopeimmin väestömäärältään kasvavia maakuntia Suomessa. Erityisesti Tampereen seudun väestönkasvun on ennustettu jatkuvan merkittävänä. Samalla vesijohtoverkoston saneerausvelka on viime vuosikymmeninä kasvanut. Pirkanmaalla tarve saneerausinvestoinneille on 2–3-kertaa suurempi kuin viime vuosien toteutuneet saneeraukset.

Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut alueen vesihuollon nykytilaselvityksen osana Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -työtä. Nykytilaselvityksiä on laadittu yhteensä neljällä alueella Läntisessä Suomessa.

Riittävät resurssit varmistettava

Pirkanmaan vesihuoltopalveluista vastaa 130 vesihuoltolain mukaista vesihuoltolaitosta. Tämän lisäksi on yli 90 muuta laitosta, jotka toimittavat lähinnä talousvettä.

Laitoksista arviolta 150 toimii talkoovoimin ilman palkattua henkilöstöä. Talkoopohjaisten osuuskuntien ja vesiyhtymien yleisenä haasteena on hankaluus saada uusia vastuuhenkilöitä ikääntyvien henkilöiden tilalle. Osassa osuuskunnista toiminnasta haluttaisiin luopua kokonaan. Myös kuntien omistamilla laitoksilla on usein vähäiset henkilö- sekä taloudelliset resurssit, mikä vaikuttaa muun muassa puutteina pitkän aikajänteen strategisessa suunnittelussa.

- Haasteena on varmistaa, että vesihuoltolaitoksilla on tulevaisuudessa riittävä osaaminen ja sellaiset resurssit, joilla pystytään vastaamaan alan tekniseen ja lainsäädännölliseen kehitykseen, sanoo vesitalousasiantuntija Heidi Rauhamäki.

Vedenhankinta turvattava

Pirkanmaalla on tulevaisuudessa tarvetta myös uusille vesilähteille. Seudun kuntien yhteinen tekopohjavesihanke on esimerkki toimenpiteestä, jolla pyritään turvaamaan vedenhankinta pitkälle tulevaisuuteen.

Pinta- ja pohjavesivarojen suojelun eteen tehtävä työ on myös olennainen osa Pirkanmaan alueen vesihuollon toimivuutta.

- Ilmastonmuutos lisää vesivaroihin kohdistuvia riskejä. Tulvat, kuivuus ja muut ääri-ilmiöt lisääntyvät tulevaisuudessa. Myös erilaiset onnettomuudet ja ihmisten toiminta voi aiheuttaa veden pilaantumista. On todella tärkeää varautua riskeihin erilaisilla suojelutoimilla kuten kuntien laatimien pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Riitta Syvälä.



Linkki raporttiin: