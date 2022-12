Pirkkalan vapaa-aikakeskus laajenee vastaamaan opetuksen ja liikuntakäytön kasvaviin tilatarpeisiin – keskus käyttöön loppukesällä 2024

Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen laajennusosan keskiöön tulee iso liikuntasali, joka on tarkoitettu erityisesti salibandyyn. Liikuntasali soveltuu muuntojoustavana sekä monikäyttöisenä myös muiden lajien ja liikuntamuotojen tarpeisiin, ja salin lohkot on mahdollista jakaa helppokäyttöisillä ääntä vaimentavilla nostoseinillä kolmeen lohkoon. Laajennusosaan tulee lisäksi 300 paikkainen katsomo, erillinen liikuntatila, juoksusuora, pukuhuoneita ja yleisötiloja. Liikuntasalin kenttä ja katsomo mahdollistavat eri lajien sarjaottelut ja kilpailut.

”Laajennusosan suunnittelun keskiössä on ollut mahdollistaa monipuolisesti eri lajien harjoittelu- ja kilpailutoiminta sekä oppilaiden mielekkäät liikuntatunnit. Tilojen monipuolinen käyttö ja korkea käyttöaste tuovat tehokkuutta myös energianäkökulmasta. Tulemme kiinnittämään erityishuomiota laajennusosan hiilijalanjälkeen ja tähtäämään pieneen E-lukuun eli kokonaisenergiankulutukseen”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Uusi laajennusosa rakennetaan kiinni olemassa olevaan vapaa-aikakeskukseen, ja osien välillä on sisäyhteys keskellä sijaitsevan aulaosan kautta. Laajennusosa on arkkitehtonisesti laadukas ja mielenkiintoinen: rakennuksen jalustaosaan tulee perforoitua metallilevyä ja rakennuksen yläosa verhoillaan Corten-teräskaseteilla, jonka luonnollisen näköinen patinapinta kehittyy ajan myötä. Laajennusosan koko on 3 160 brm2.

Laptilla on kokemusta vastaavanlaisista liikunnan ja vapaa-ajan keskuksista ympäri Suomea: tällä hetkellä rakenteilla on liikunta- ja tapahtumakeskus Luola Kuopiossa ja padeliin keskittyvä huipputason urheilukeskus Turussa.