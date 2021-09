Pirkkolaan 18.9. avattava uusi energiatehokas jäähalli tuo helpotusta Helsingin haastavaan jäätilanteeseen

Pirkkolan vanha jäähalli jouduttiin sulkemaan huonon kunnon takia keväällä 2018, millä oli suuri vaikutus Helsingin haastavaan jäätilanteeseen. Uuden hallin lupa- ja suunnitteluvaihe käynnistettiin välittömästi vanhan hallin purun jälkeen, ja uuden kahden kaukalon hallin rakentaminen on edennyt lähes aikataulussa.

Uudessa jäähallissa on hyödynnetty rakennustekniikkaa, jonka avulla hiilidioksidia voidaan kierrättää jääradan putkistossa. Tekniikan avulla voidaan saavuttaa jopa 60 prosentin energiatehokkuus vanhaan jäähalliin verrattuna. Lisäksi hallin kylmäjärjestelmään on liitetty lauhdelämpöpumppu, joka hyödyntää kiinteistön hukkalämpöä. Tämän hetken arvioiden mukaan rakennus toimii vuoden ympäri sisäisellä hukkaenergialla lukuun ottamatta aivan kovimpia pakkasjaksoja. Uusien laitteiden myötä myös käyttökustannusten odotetaan olevan jatkossa selkeästi alhaisemmat kuin vanhassa hallissa.

”Jäähalli valmistuu kovaan tarpeeseen. Vanhan hallin purkamisesta aiheutunut kahden jään vajaus on tuonut haasteita jo valmiiksi haastavaan jäähallitilanteeseen, johon uusi halli tuo nyt kaivattua helpotusta. On myös mahtavaa, että hallin rakentamisessa on voitu hyödyntää energiatehokkaita ratkaisuja, jotka parantavat kauttaaltaan myös jään laatua, josta Pirkkola on perinteisesti ollut tunnettu”, iloitsee Helsingin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

Hallissa on kaksi jäätä ja pääkäyttäjinä ovat helsinkiläiset taitoluistelu- ja jääkiekkoseurat. Tämän lisäksi kaukalopallo ja ringette saavat osansa jäävuoroista. Lisäksi HIFK:n naisten liigajoukkue siirtyy Malmilta Pirkkolaan. Päivisin jäävuoroja on suunnattu erityisryhmille. Tarjolla on myös yleisöluisteluvuoroja kolme kertaa viikossa. Kaiken kaikkiaan hallin käyttöaste tulee olemaan jo ovien auetessa 98 prosenttia.

Pirkkolan urheilupuiston tiimiesihenkilö Teijo Korva on erittäin tyytyväinen urakan lopputulokseen: ”Käyttäjien toiveet on pyritty huomioimaan heti suunnitteluvaiheesta lähtien, minkä ansiosta olemme saaneet paljon kiitosta joukkueiden tutustumiskäynneillä. On upouusi kuntosali, peilisali sekä aiempaa isommat pukukopit. Kaikki on uutta ja toimivaa, hanke on pysynyt budjetissa ja rakennusaikataulukin on pitänyt hyvin. Iso kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille! Halli rakennettiin hyvässä yhteistyössä ja uskon, että olemme saaneet luotua todella hyvät olosuhteet jääurheilulle”, Korva kiittelee.

Pirkkolan kehittäminen jatkuu ja tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa kaupunkilaisille yhä monipuolisempi urheilupuisto, joka tarjoaa palveluita niin urheilijoille kuin tavallisille liikkujillekin. Jo nykyisellään urheilupuisto liikuttaa noin 1 150 000 kävijää vuosittain. Uimahallin viereen on jo kevään aika rakentumassa uusi yksityinen monitoimihalli, joka osaltaan täydentää alueen nykyisiä palveluja.

Pirkkolan jäähallin rakennuttajana ja kiinteistönomistajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala. Kokonaisurakoitsijana toimi Aki Hyrkkönen Oy ja arkkitehtuurista vastasi Siren Arkkitehdit Oy.





Lisätiedot:

Pirkkolan urheilupuisto

tiimiesihenkilö

Teijo Korva

09 31087915

teijo.korva@hel.fi