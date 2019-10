Pisimpien matkojen lipunhinnat laskevat vuoden 2020 alussa

HSL:n hallitus päätti lippujen hinnoista kokouksessaan 29.10. Pisimpien matkojen lippujen hintoihin tulee alennuksia vuoden 2020 alussa, kun ABC-, BCD-, CD- ja ABCD-lippujen hinnat laskevat. Hinnanalennus koskee sekä kerta- että kausilippuja. AB-, BC- ja D-lippujen hinnat eivät muutu.

”Tämä on ensimmäinen kerta HSL:n kymmenvuotisen historian aikana, kun lippujen hintoihin tulee näin merkittäviä alennuksia. Hinnan alennukset kohdistetaan pisimpien matkojen hintoihin, koska niillä siirtyminen autoilusta joukkoliikenteeseen vaikuttaa suotuisimmin liikenteen päästöihin”, toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi toteaa.

Hinnan alennuksista hyötyvät erityisesti C-ja D-vyöhykkeillä asuvat mutta myös monet A- ja B-vyöhykkeen asukkaat. Esimerkiksi helsinkiläiset ostavat 27 prosenttia ABC-lipuista ja kolmanneksi eniten ABCD-lippuja keravalaisten ja kirkkonummelalaisten jälkeen.

Joukkoliikenteen palvelutaso C- ja D-vyöhykkeellä on heikompi kuin lähempänä Helsingin keskustaa. Vuoden vaihteen jälkeen tämä näkyy nykyistä paremmin myös lippujen hinnoissa. A- ja B-vyöhykkeellä joukkoliikenteen palvelutarjonta erinomainen. Lisäksi AB- ja BC-lippujen matkustusalue on erittäin laaja, ja 80 minuutin vaihtoajan ansiosta AB- ja BC-kertalipulla ehtii monissa tilanteissa tehdä meno-ja paluumatkan samalla lipulla.

Näin hinnat muuttuvat vuoden 2020 alussa

Kertaliput Hinta 2019 Hinta 2020 AB, BC ja D * 2,80 2,80 ABC 4,60 4,10 BCD 5,40 4,10 CD 4,20 3,20 ABCD 6,40 5,70 Kausiliput Hinta 2019 Hinta 2020 AB, BC ja D * 59,70 59,70 ABC 107,50 96,70 BCD 115,80 96,70 CD 98,00 77,60 ABCD 156,40 139,70

* AB-, BC- ja D-lippujen hintoihin ei tule muutoksia.

Tarkastusmaksuun esitetään korotusta

Tarkastusmaksu on ollut saman suuruinen eli 80 euroa vuodesta 2007 alkaen. HSL esittää, että tarkastusmaksu nostetaan 100 euroon. Se on edelleen kohtuullinen hinta verrattuna muiden pohjoismaiden pääkaupunkiseuduilla voimassa oleviin maksuihin, jotka vaihtelevat 100 eurosta 155 euroon. Liputta matkustamisen vuoksi HSL:ltä jää saamatta 8–10 miljoonaa euroa lipputuloja vuodessa.

Suomenlinnalippu jää pois valikoimista

Suomenlinnalippuja ei myydä enää vuoden 2020 alusta lähtien. Lippu on voimassa 12 tuntia, ja se kelpaa vain Suomenlinnan lautalla. Lippuna se poikkeaa HSL:n muista lipuista, jotka kelpaavat kaikissa liikennevälineissä. Sen vuoksi se aiheuttaa sekaannusta ja kysymyksiä, pitääkö lautalle ostaa vielä Suomenlinna-lippu, vaikka asiakkaalla olisi jo voimassa oleva tavallinen lippu.

Lisäksi hallitus päätti selvittää, miten erilaiset alennukset vaikuttavat opiskelijoiden ja seniorien liikkumiseen ja HSL:n lipputuloihin. Lisäksi hallitus käynnistää turvallisuusselvityksen rollaattoreista joukkoliikenteessä. Hallitus selvittää myös, miten vyöhykelippujen hinnanmuutokset vaikuttavat ilmastonmuutoksen torjuntaan.