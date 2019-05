Pitkä Perjantai Elokuva - kokoillan toimintakomedia joka tuotettiin nollabudjetilla

Kevään mielenkiintoisin ja yllättävin kotimainen elokuva on kolmella mantereella kuvattu toimintakomedia Pitkä Perjantai. Nollabudjetilla toteutettu elokuva kertoo tarinan kolmesta kaveruksesta, jotka väärinkäsitysten johdosta joutuvat itse ottamaan maailman kohtalon vastuulleen tajutessaan, että maailmaa pahoilta voimilta suojelevia superkommandoninjajoukkoja ei oikeasti ole olemassa. Elokuvan käsikirjoittanut, tuottanut, ohjannut ja sen yhtä pääosaa näyttelevä porilainen Karim Saheb suunnitteli Pitkä Perjantai -elokuvan alun perin ystävilleen ja verkossa näytettäväksi, mutta lopputuloksena syntyi näyttävä kokoillan seikkailu, joka saa ensi-iltansa Finnkinon teattereissa Pohjoismaiden johtavan elokuvayhtiön SF Studios:in levittämänä.

Nollabudjetilla toteutetun elokuvan tuotanto kesti 287 viikkoa ja nyt valmistunut Pitkä Perjantai saa ensi-iltansa perjantaina 17.5. Viisivuotinen projekti sai alkunsa videokilpailusta, jossa parhaan elokuvatrailerin tuottaneelle ryhmälle oli palkintona maailmanympärimatka. Karim Saheb, Janne Pikka ja Miika Tuohimaa ideoivat Hollywood-vaikutteisen actiontrailerin. Muista kilpailijoista poiketen kolmikko lupasi myös toteuttaa traileriinsa perustuvan kokoillan elokuvan, mikäli voittaisivat kisan. Traileri valmistui vain kaksi päivää ennen voittajan julkistamista, mutta kaverusten tuotanto voitti yleisöäänestyksen murskalukemin. Näin ollen kolmikon oli ryhdyttävä hommiin.

"Elokuvan tekemiseen voi olla monia motiiveja. Meidän motiivi oli, että lupasimme sellaisen tehdä. Voittamamme maailmanympärimatka alkoi vain parin viikon kuluttua kilpailusta, joten meille tuli kiire käsikirjoituksen kanssa. Aloitimme päättymättömän aivoriihen rakentaaksemme paitsi hahmot, heille myös toimivan tarinan. Matkan jokainen sekunti tulisi hyödyntää, jotta kansainväliseen ympäristöön sijoittuvan elokuvan ulkokohtaukset saisivat osuvimmat miljööt. Lähtöaamuna kasassa olikin rujo kehikko, johon hahmot ja matkalla kuvattavat kohtaukset voitiin ripustaa. Hioimme repliikkejä lennoilla ja kuvasimme elokuvan kohtauksia myös lentokoneiden käymälöissä”, kertoo 28-vuotias elokuvantekijä Karim Saheb.

Nälkä kasvoi tuottaessa

Kolmikon tarkoituksena oli aluksi tehdä elokuva, joka leviäisi ilmaiseksi verkossa ja näytettäisiin ystäville kotikaupungin auditoriossa. Nälkä kasvoi tuottaessa ja kolmikko päätti seuraavien vuosien aikana yrittää viedä elokuvansa niin pitkälle, kun vain on mahdollista.

”Ei meille jäänyt lopulta muuta vaihtoehtoa kuin elokuvateatterilevitys, sillä ei kenenkään kodissa mahtuisi esittämään elokuvaa 200:lle avustajallemme. Kysymys oli enää siitä, kuka suostuisi sijoittamaan amatöörien nollalla eurolla könyämän elokuvan teatterilevitykseen. Lähestyimme SF-studioita yli kolmetuntia kestävän, puuttuvia kohtauksia storyboard-kuvilla paikkaavan raakaversion kanssa. Kuten elokuvanteon varrella opimme, kysyminen kannatti ja levityssopimus solmittiin”, Saheb iloitsee.

Elokuvan tärkeimmät resurssit ovat olleet rajaton porilainen itseluottamus ja uskallus pyytää apua. Kaikki kuvauskalustosta ja suihkukoneesta lähtien on saatu lainaksi ilmaiseksi. Elokuvan näyttelijät, joihin myös Saheb, Tuohimaa ja Pikka itse kuuluvat, esiintyvät ilman korvauksia. 113-minuuttia pitkässä, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Suomessa kuvatussa Pitkä Perjantai -elokuvassa esiintyy noin 200 avustajaa ja näyttävän tuotannon on mahdollistanut lukematon määrä kalustoa, laitteistoa, osaamista ja palveluksia niin tutuilta kuin tuntemattomiltakin.

“Vaikka me kolme olemmekin elokuvamme kasvot ja lähettiläät, emme olisi päässeet mihinkään ilman saamamme tukea ja apua. On käsittämätöntä huomata, kuinka ihmiset ovat uskoneet ja luottaneet meihin ja antaneet tilojaan sekä ammattitaitoaan käyttöömme,” Saheb kiittelee.

Karim Saheb

Porilainen Karim Saheb on Turun Taideakatemista valmistunut elokuvantekijä, jonka tunnetuimmat työt ovat Sannin Dracula ja Pornoo -musiikkivideot sekä Benjaminin useat tuotannot. Lisäksi Saheb on tuottanut useita lyhytelokuvia, joista kaksi on palkittu Yhdysvalloissa. 17.5 vuorossa on debyyttielokuva Pitkä Perjantai, Hollywood-elokuva nollabudjetilla.

Elokuvanteosta Karimin sanoin

"Se maailmanympärireissu oli sellaista suorittamista, että en edes muistaisi missä me käytiin, ellei siitä olisi videomateriaalia. Mistään ei haluttu tinkiä, eikä ainuttakaan kohtausta hillitä resurssien rajallisuuden takia. Kyllä toteutus on aina mahdollista keksiä. Porikin näyttää Sydneyltä, jos vaan näet tarpeeksi vaivaa. Kyllä siinä piti myös itseltään kysyä, että kuka mä oon, kun laitan Pohjoismaiden suurimmalle levittäjälle viestiä, että 'Moro, me tehtiin kavereiden kanssa tällainen leffa. Saisko tän elokuvateattereihin?'"

