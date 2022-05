Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntynyt laskuun (Uusimaa)

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 904, mikä on 4 931 (-41,7 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 37 916, mikä on 5 427 vähemmän kuin vuoden 2021 huhtikuun lopussa. Pitkäaikaistyöttömien vuosimuutos oli -12,5 %. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 16 047, mikä on 4 836 (-23,2 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon huhtikuussa 39 394, mikä on 62,4 % prosenttia (15 131 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosimuutos oli Suomen parasta, koko maan keskiarvon ollessa 46,1 %.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Katsaus on luettavissa Työllisyyskatsauksen omilta sivuilta sekä pdf-muodossa myös ELY:n sivuilta.