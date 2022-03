Pitkän linjan kiinteistöalan uudistaja Kauri Melakari vahvistamaan Reaglen datatiimiä

Vuonna 2017 perustettu Reagle Oy on Pohjoismaiden nopeimmin kasvavia kiinteistöalan neuvonantoyrityksiä. Sen liikevaihto on noin 2,1 miljoonaa euroa (8/2021) ja tälle vuodelle odotetaan yli 100 %:n kasvua. Reaglen toiminnan kulmakivinä ovat laadukas ja periksiantamaton tekeminen sekä rohkeus tehdä asioita uudella tavalla. Uudistamme toimintakenttää kokonaisvaltaisesti ja tähtäämme merkittäväksi toimijaksi Pohjoismaissa.

Reagle, not just an advisor.