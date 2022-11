Pitkän linjan kiinteistöalan vastuullisuusammattilainen Ville Posti vahvistamaan Reaglea

Ville Posti on nimitetty Reagle Oy:n vastuullisuuteen liittyvän neuvonannon palveluista vastaavaksi johtajaksi 28.11.2022 alkaen. Reagle on Pohjoismaiden nopeimmin kasvavia kiinteistöalan neuvonantoyrityksiä. Postin nimityksellä Head of Sustainability Advisoryksi Reagle vastaa käynnissä olevaan voimakkaaseen toimialan murrokseen – vastuullisuuden vaatimukset muuttavat kiinteistömarkkinaa, ja konsulttiyritysten palvelujen on muututtava samalla.

Ville Posti on tehnyt pitkän uran YIT:llä ja viimeisimpänä Caverionilla. Hänellä on laaja kokemus asiantuntija- ja vastuullisuusliiketoiminnan kasvattamisesta kiinteistöalalla sekä vastuullisuusajattelun viemisestä käytännön toimenpiteiksi. Postin Caverion-uran aikana sen asiantuntijapalvelut-yksikkö kasvoi yhdestä asiantuntijasta nykyiseen noin 50 hengen kokoluokkaan. ”ESG on ollut meille tärkeää alusta asti. Olen todella tyytyväinen, että saamme meille tämän alan merkittävää osaamista. Olemme jo aiemmin arvioineet, että muutostahti on voimakas. Oletamme sen kuitenkin vain kiihtyvän, kun markkinatilanne näyttää muuttuvan haasteellisemmaksi etenkin transaktioissa. On hienoa, että pystymme tässäkin vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin”, Reaglen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Henri Hakala toteaa. Reagle tähtää kasvuun pohjoismaisilla kiinteistömarkkinoilla. Posti vahvistaa ja uudistaa nykyistä palvelutarjontaa sekä kehittää kokonaan uusia palveluja, joilla luodaan kokonaisvaltaisesti arvoa asiakkaille. ”On hienoa hypätä mukaan porukkaan, joka aidosti uudistaa toimialaa. Odotan innolla, että pääsemme tukemaan Reaglen nykyisiä ja uusia asiakkaita erityisosaamisellamme. ESG-näkökulma on jo muuttanut tapaamme tarkastella kiinteistöjä sijoituskohteina. Kaupallisena neuvonantajana olemme keskeisessä roolissa rakentamassa asiakkaillemme kehitysstrategioita, jotka huomiovat vihreän siirtymän ja sen mahdollisuudet osana sijoitusten arvonkehitystä”, kertoo Ville Posti.

