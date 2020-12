Pitkittynyt epävarmuus näkyy työttömyyden kehityksessä

Koronavirukseen liittyvät rajoitustoimet ja pitkittynyt epävarmuus näkyy työttömyyden kehityksessä, ja lähikuukausien kehitystä on entistä vaikeampaa arvioida. Lomautettuja on edelleen poikkeuksellisen paljon. Työttömyys on lisääntynyt eniten Inarissa, Kittilässä ja Kolarissa ja kaupunkikunnista Rovaniemellä. Työvoiman kysyntä jatkuu viime vuotta vaisumpana.

Työttömät työnhakijat kuukausittain 2014–2020. Kuva vapaasti käytettävissä.

Marraskuun lopussa Lapissa oli 10 820 työtöntä ja työttömien osuus työvoimasta 13,4 %. Työttömiä oli 160 enemmän kuin lokakuussa ja 2 660 eli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrän kuukausikehitys oli heinäkuusta lokakuuhun tyypillisen kausivaihtelun mukainen (ks. kuvio). Marraskuussa työttömien määrä yleensä vähenee, mutta tänä vuonna työttömyys lisääntyi hieman kuukauden aikana. Lomautukset lisääntyivät ja muun työttömyyden osalta kausiluontoinen työttömyyden väheneminen jäi tämän vuoden marraskuussa pieneksi. Tilanne vuodentakaiseen verrattuna synkin Pohjois- ja Tunturi-Lapissa Koronaepidemian rajoitustoimien vaikutukset näkyvät seutukuntien ja kuntien työttömyyden kehityksessä. Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys on lisääntynyt vähiten (13–18 %) Kemi-Tornion, Torniolaakson ja Itä-Lapin seutukunnissa. Pohjois-Lapissa työttömiä oli 73 %, Tunturi-Lapissa 66 % ja Rovaniemen seutukunnassa 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tervolassa ja Savukoskella työttömiä oli vähemmän ja Posiolla sekä Ranualla vain 4 % enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Inarissa työttömiä oli peräti 90 %, Kittilässä 78 % ja Kolarissa 70 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupunkikunnista työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta eniten Rovaniemellä. Kemissä ja Torniossa työttömyyden määrän kasvu on ollut selvästi maltillisempaa. Työvoiman kysyntä jatkui viime vuotta vaisumpana Marraskuussa työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin Lapissa 1 385 avointa työpaikkaa. Avoimeksi ilmoitettuja työpaikkoja oli lähes neljännes vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Työpaikoista 1 130 oli yrityksissä ja joka toisen työn kesto oli yli vuoden. Työpaikkoja ilmoitettiin marraskuussa avoimeksi eniten myyntityöntekijöille, siivoojille, kiinteistönhuollon työntekijöille ja hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille. Epävarmuuden tilanne jatkuu Epävarma tilanne jatkuu, joten lähikuukausien ja tulevan vuoden työttömyyden kehitystä on entistä vaikeampaa arvioida. Lapissa on kuluvan vuoden aikana tiiviissä verkostoyhteistyössä hahmotettu tilannekuvaa ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Vuoteen 2021 lähdetään erittäin haastavasta tilanteesta epävarmuustekijöineen, jotka voivat näkyä nopeina muutoksina työttömien määrässä. Matkustusrajoituksista johtuen matkailuelinkeinon tilanne jatkuu haastavana ja yritysten tilanteet ovat yleisemminkin vaikeutumassa. Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan investointipäätös ja rakentamisen käynnistyminen olisi tähän tilanteeseen merkittävä, ei vain Kemi-Tornio seutukunnalle, vaan koko Lapin yrityksille ja työllisyyskehitykselle. Lapin ELY-keskuksen marraskuun 2020 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx Seuraava työllisyyskatsaus (joulukuu 2020) julkaistaan 28.1.2021.





