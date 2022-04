Pitkittynyt koronapandemia ja henkilöstöpula kasvattivat hoitovelkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa – THL arvioi Suomen sote-palvelut

THL suosittelee 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille neljättä koronarokoteannosta 24.3.2022 10:18:16 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kunnat tarjoavat neljännen koronarokoteannoksen 80 vuotta täyttäneille sekä kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Suosituksen piiriin kuuluvia henkilöitä on yhteensä noin 300 000. Suosituksella pyritään ehkäisemään vakavaa koronatautia, kuolemia sekä menetettyjä elinvuosia. “Kun epidemiatilanne on heikentynyt, erikoissairaanhoitoa vaativien tapausten määrä myös alle 80-vuotiailla on kasvanut. Heille kolme rokoteannosta antaa kuitenkin hankalassakin epidemiatilanteessa yhä hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan. 80 vuotta täyttäneillä kolmella rokoteannoksella saavutettu suojateho ei ole yhtä hyvä eikä pitkäkestoinen kuin nuoremmilla. Nyt suositelluilla neljänsillä annoksilla pyritään siis nostamaan ja pidentämään suojaa vakavaa sairaalahoitoista tautia ja erityisesti kuolemantapauksia vastaan”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna N