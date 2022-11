Pitopalvelujen joulusesonki on jo alkanut - Moni haluaa vähentää stressiä ja tilaa jouluruuat valmiina

Siinä missä aikaisemmin joulu haluttiin valmistaa alusta loppuun itse, etsii moni nyt helpotusta kiireeseen valmiina tilattavista jouluruuista.

”Jouluruokien tilaaminen on lisääntynyt merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Olipa kyseessä sitten ison porukan sukujoulu tai kahdestaan nautittava juhla-ateria, hankkii moni erityisesti isompitöiset ruuat kuten laatikot ja rosollin mielellään valmiina. Kiire kuuluu arkeen muutenkin, eikä sitä haluta joulun alla ehdoin tahdoin lisätä. Hankkimalla ainakin osan tarjottavista valmiina, jää aikaa ja energiaa myös joulun tunnelmasta ja läheisten läsnäolosta nauttimiseen." palvelupäällikkö Meri Hovilainen Pepper Cateringiltä sanoo.

Jouluruuissa korostuu perinteiset maut

Hovilaisen mukaan harva tavoittelee ruokalistalleen erikoisuuksia, vaan joulupöytään katetaan perinteisiä makuja.

”Porkkana-, lanttu- ja perunalaatikko sekä kinkku ovat kysytyimpiä tuotteitamme vuodesta toiseen. Salaateissa ja jälkiruuissa kokeillaan herkemmin uusia reseptejä, ja esimerkiksi punajuuri-aurajuustosalaatistamme on tullut ihan hittituote. Jouluun liittyy paljon makumuistoja, ja siksi meillä ei voissa, kermassa ja siirapissa säästellä. Valmiina ostettu voi siis aivan hyvin maistua samalta kuin mummolassa lapsena nautittu ateria,” Hovilainen muistuttaa.

Kinkku kuuluu joulupöytään

Joulusesonkiin valmistautuminen alkaa pitopalveluyrityksessä jo varhain syksyllä, mutta toden teolla se näkyy keittiön puolella marraskuusta alkaen.

”Pikkujouluaikaan valtaosa tilauksista menee yrityksille ja yksityisasiakkaiden kotiin tilaamat jouluruuat valmistamme sitten pitkän kokemuksen tuomalla rutiinilla lähempänä joulua. Sesonkituotteita on saatavilla rajattu määrä eli tilaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin,” keittiömestari Tiina Lamppu kannustaa.

Kasvisvaihtoehtojen kysyntä on viime vuosina lisääntynyt, mutta joulun ruokaperinteissä kinkku on edelleen pitopalveluyrityksen ykkösartikkeli. Kotikeittiöihin Tiina Lamppu jakaa oman kinkunpaistorutiininsa:

”Minulla on tapana paistaa kinkkua 200-asteisessa uunissa ensimmäisen puolen tunnin ajan, minkä jälkeen lämpötilan voi laskea 125 asteeseen. Kinkku on kypsä, kun lihalämpömittari osoittaa 80 astetta. Paistoaikaa on hyvä varata noin tunnin verran kiloa kohden,” hän sanoo.