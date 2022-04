Pizzanpaistajat kasvoi Facebook-ilmiöstä yritykseksi - Mikko Peltonen hyppäsi unelmatyöhönsä ja sai Akseli Herlevin innostumaan pizzasta

Facebook-ryhmän jäsenmäärän kasvaessa myös monet pizza-alan yritykset kiinnostuivat ilmiöstä, ja ryhmässä järjestettiin pian valittujen kumppaneiden kanssa paljon erilaisia arvontoja ja tuotetestejä. Reilu vuosi sitten toiminnan ympärille perustettiin yhdistys, joka mm. toteutti ryhmästä haetun makuraadin avulla pizzaoluen ja kirjoitti suureen suosioon nousseen Minustako mestaripaistaja? -pizzakirjan.



Kesko ehdottaa tuotekokonaisuuden kehittämistä



Toiminta kasvoi ja kiinnostus pizzan ympärillä oli valtavaa. Samalla yhdistysaktiivien harrastustoiminta alkoi koetella rajojaan. Kun Kesko ehdotti yhteistyötä pizzanvalmistukseen liittyvien tuotteiden kehittämiseksi, tiimi totesi, että muutoksia oli tehtävä.



”Meillä on upea porukka, joka on tehnyt omien töidensä ohella paljon hommia pizzakulttuurin eteen. Kirja, pop upit, olut, hyväntekeväisyyskeikat, reseptien kehittäminen kumppaneille ja ryhmän moderointi veivät kuitenkin aina vain enemmän aikaa. Kesko-yhteistyön myötä oli selvää, ettei toimintaa voinut enää jatkaa harrastuspohjalta ja pohdimme yhdessä tiimin kesken mihin suuntaan kehittäisimme kuviota. Päätimme että tämä tehdään täysillä ja uskalletaan ottaa myös henkilökohtaista riskiä”, Peltonen kertoo



Tiimi päätti perustaa yrityksen, johon kaikki aktiivit tulivat osakkaiksi. Monelle tiimiläiselle yrityksen perustaminen oli uusi ja jännittäväkin asia.



Akseli Herlevin Naughty BRGR kumppaniksi ja osakkaaksi



Suunnitelmien edetessä tiimi tutustui myös julkkiskokki Akseli Herleviin ja hänen perustamaansa Naughty BRGR -ravintolakonseptiin. Molemmat huomasivat, että yrityksillä oli samankaltaisia suunnitelmia ja paljon muutakin yhteistä. Myös Naughty BRGRilla on useita tuotteita K-ruokakauppojen hyllyillä ja Herlevi oli tehnyt burgereiden osalta samaa mitä Pizzanpaistajat omalla sarallaan.



Mielenkiintoiset sparrailut johtivat lopulta siihen, että sovimme yhteistyön tiivistämisestä ja samalla Naughty Group Oyj tuli osakkaaksi tuoreeseen yritykseemme, Peltonen sanoo.



Uusi yhteistyö tukee Naughtyn tavoitetta olla kehittämässä Suomeen maistuvampaa streetfood-kulttuuria, Herlevi kertoo.



Yhteistyö käynnistyi kun Pizzanpaistajat kehittivät kesäksi Naughty BRGR:n ravintoloille uuden Pizzaburger-tuotteen. Kehityspäivään osallistui myös Pizzanpaistajat-ryhmän jäseniä ja lopullinen tuote saadaan myyntiin heinäkuussa.



Mikko Peltonen hyppää pizzayrittäjäksi



Yrityksen perustaminen tarkoitti myös sitä, että Mikko Peltonen päätti ryhtyä täysipäiväiseksi pizzayrittäjäksi vetämään toimintaa. Hyppy harrastustoiminnasta pizzayrittäjäksi mietitytti, mutta oli lopulta luonnollinen.



Kun kaksi vuotta aikaisemmin perustimme Pizzanpaistajat -ryhmän, en voinut kuvitellakaan, että siitä tulisi minulle täysipäiväinen työ. Hyppy uudelle alalle jännitti, mutta tätä minä haluan tehdä, Peltonen kuvailee.



Pitkän kehitystyön jälkeen Pirkka Parhaat -sarjan Pizzanpaistajat-tuotekokonaisuus tulee K-kauppoihin toukokuun alusta alkaen. Tuotteet on suunniteltu ja testattu tiiviissä yhteistyössä K-ryhmän kanssa. Kaikki sarjan tuotteet tunnistaa Pizzanpaistajat-logosta.



Facebook-ryhmämme tulee pysymään entisellään ja auttaa jatkossakin kaikentasoisia kotikokkeja tekemään parempaa pizza kotona. Haluamme, että ryhmä tarjoaa vinkkejä ja inspiraatiota kaikille pizzaa rakastaville ympäri Suomen, Peltonen päättää.





Facebook-ryhmä on kasvanut jo yli 27 000 jäsenen kokoiseksi. Pizzanpaistajien tavoitteena on, että Suomesta tehdään maailman paras pizzamaa.



Katso koko Pizzanpaistajien kasvutarina kuvineen osoitteessa www.pizzanpaistajat.fi/tarinamme