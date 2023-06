PK-35 vahvistuu Moshtagh Yaghoubilla!

Afganistanin pääkaupunki Kabulissa syntynyt Mosa on hyvin tuttu kasvo ja persoona suomalaisille jalkapalloseuraajille. Seitsemän A-maaottelua pelannut Yaghoubi debytoi Veikkausliigassa jo vuonna 2011, ja muutamaa ulkomaan keikkaa lukuun ottamatta Mosa on nähty tuosta lähtien Veikkausliigakentillä. Mosa on edustanut urallaan liigatasolla FC Honkaa, RoPSia, HJK:ta, SJK:ta, HIFK:ta sekä viime kaudella AC Oulua, ja loppukauden lainalla vielä uudemmankin kerran SJK:ta. 28-vuotias keskikenttäpelaaja tuo siis varsin paljon lisää kokemusta ja myös osaamista jo ennestään PK:n vahvalle keskiakselille.

Pelin rytmittäjänä keskialueella varsin osaava oleva Yaghoubi pelasi junioreissa eri seuroissa, ja A-juniori-ikäisenä hän pelasi myös yhden kauden ajan PK-35:ssä. Hän oli pelaamassa PK:n ASM-joukkueessa vuonna 2010, joka komeasti sijoittui Toni Leonoffin alaisuudessa SM-sarjassa 2. sijalle. Tuossa joukkueessa pelasivat Mosan lisäksi PK-35:n seuraajille hyvin tuttuja nimiä, kuten Ville Salmikivi, Miro Kauti sekä Basam Elfadl. PK-vuoden jälkeen Mosa jatkoi matkaansa Hongan riveihin, jossa hän nousi jalkapalloilevan Suomen tietoisuuteen.

Kaksinkertainen Suomen mestari Yaghoubi aloitti viime kautensa AC Oulussa, mutta hän siirtyi lainalle SJK:hon heinäkuussa. Loukkaantumisten täyttämällä kaudella Mosa kirjautti lopulta yhteensä 14 Veikkausliigaottelua. AC Oulu kertoi marraskuussa, että osapuolet olivat yhteisymmärryksessä purkaneet kautta 2023 koskeneen sopimuksen.

Mosa kertoo sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisessä haastattelussa, että pieni tauko jalkapallosta on tehnyt hänelle hyvää, ja nyt pelimies on täynnä virtaa uuteen haasteeseen.

Moshtagh Yaghoubi:

- Onhan tässä tapahtumarikas ja rankkakin ura jo takana, niin tällainen tauko futiksesta on tehnyt todellakin hyvää. Viime kausi oli rikkonainen, jonka takia myös tauko tuli tarpeeseen ja se on tehnyt tehtävänsä, ja mies on saatu taas kuntoon. Olen keväällä käynyt katsomassa paljon pelejä, ja nyt teki mieli palata.

- PK on itselleni entuudestaan tuttu seura, ja täällä pelaa myös muutamia frendejä, joka tietenkin vaikutti seuravalintaan. Tykkäsin paljon, kun olin keskiviikkona ensimmäistä kertaa treeneissä mukana, siellä oli rento ja hyvä meininki, mutta myös vaatimustaso korkealla. Vaikka Kakkosen joukkueesta on kyse, niin treenien taso oli korkea ja hyvä valmennus. Pelaajistossa on kokeneempia kavereita, mutta myös monia nuoria pelaajia. Se on hyvä yhdistelmä, ja ainakin yhden treenin otannalla se vaikutti hyvin toimivalta.

- Olen ollut pitkään pelaamatta, joten eihän pelikunto paras mahdollinen ole, ja keskiviikon treenien lopulla tuntui vähän pahalta, mutta kyllä se tästä. Maanantaina meillä on peli, jonka jälkeen on parin viikon tauko, niin se on ihan hyvä asia minulle, pääsen paremmin mukaan rytmiin sen aikana.

Mosa kantaa PK-35:ssä pelipaidassaan numeroa 23. Tulevien päivien harjoitukset kertovat, nähdäänkö Mosa ensimmäistä kertaa Punamustassa jo tulevana maanantaina Keravalla.