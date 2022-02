Playboi Carti, The Kid LAROI ja monia muita kiinnitetty Ruisrockiin

Ruisrockissa esiintyvä Playboi Carti on yksi yhdysvaltalaisen rap-skenen suurista nimistä. Valtavan suosion saavuttaneen artistin tuotannon toistomäärät lasketaan miljardeissa, ja viimeistään kriitikoiden ylistämä tuorein albumi Whole Lotta Red lujitti artistin aseman genrensä kärkikastissa. Kokeellisen hiphopin tienraivaaja tunnetaan rap-tekniikkansa lisäksi mystisestä imagostaan ja synkästä symboliikastaan.

Festivaalin hiphop-ohjelma saa myös laajempaa kansainvälistä vahvistusta. Australialainen The Kid LAROI on kahminut alan tunnustuksia ja noussut valtavaan kansainväliseen suosioon erityisesti hengästyttävän toistomäärän keränneillä jättihiteillään Without You ja Stay. Ruotsalaisrappia Ruisrockissa edustaa Samma gamla vanliga -hitistäkin tunnettu A36, joka on yksi lupaavimmista artisteista naapurimaan rap-kentällä.

Ruisrock-lauantaina lavalle nousee folkia ja vintage popia yhdistelevä Clairo. Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2017 julkaistun Pretty Girl -sinkun myötä, ja myöhemmin julkaistut albumit Immunity ja Sling ovat vauhdittaneet nousukiitoa. Harmonisesta 70-luvun estetiikasta ammentava artisti on käyttänyt ääntään myös viihdealalla työskentelevien naisten puolestapuhujana.

Ohjelma kasvaa myös kotimaisten artistien osalta. Ruisrock-perjantaina nähdään violent popin suunnannäyttäjä Blind Channel, jonka jättihitti Dark Side singahti kansainvälisten listojen kärkisijoille. Euroviisuissakin suosiota niittänyt yhtye on ilmoittanut julkaisevansa uuden albuminsa Ruisrock-keikkapäivänään.

Ruisrockissa nähdään myös suomalaisen popkentän monitaituri Chisu ja pehmeästä popsoundistaan tunnettu Younghearted, jonka UMK-kilpailukappale Sun numero on noussut nopeasti Suomen striimatuimpien kappaleiden joukkoon. Suomi-hiphopin vahvistuksia ovat sukupolvensa ääneksi tituleerattu ibe, Sexmane ja turkulainen trap-artisti NCO. Glam-rockia Ruisrock-sunnuntaihin tuo Kissa.

Ruisrock järjestetään 8.–10.7.2022 Turun Ruissalossa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa kevään aikana. Festivaalin liput ovat myynnissä Tiketissä, ja osa lipputyypeistä on varattu loppuun. Hotellipaketteja festivaalille myy Visit Turku.

8.2. Mennessä julkaistut artistit:

Major Lazer (US)

Martin Garrix (NL)

Megan Thee Stallion (US)

Playboi Carti (US)

Polo G (US)

The Kid LAROI (AU)

A36 (SE)

Anne-Marie (UK)

beabadoobee (UK)

Clairo (US)

girl in red (NO)

The Ark (SE)

Turnstile (US)

Antti Tuisku

Haloo Helsinki!

JVG

Tehosekoitin

ABREU

Behm

Blind CHannel

Chisu

Gasellit

Gettomasa

Ellinoora

Erin

Evelina

ibe

Kaija Koo

Maustetytöt X Agents

Mikael Gabriel

Olavi Uusivirta

Pyhimys

Ruusut

SANNI

Vesala

william

Arppa

costee

Erika Vikman

F

Hassan Maikal

Ida Paul & Kalle Lindroth

jambo

Jesse Markin

Kissa

Kube

Louie Blue

Luukas Oja

MC KOO

Mouhous

NCO

Pihlaja

Rosa Coste

Sexmane

Ursus Factory

Viivi

Yeboyah

Younghearted